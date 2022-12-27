役期恢復1年影響選情？副總統：國家利益優先

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（中央社台北27日電）總統蔡英文今天宣布義務役役期恢復為1年，副總統賴清德今天被問到是否擔心影響選情時表示，他們都把國家利益放在優先的位置，選舉和政黨利益擺在後面，也只有把國家利益擺在前面的政黨，才有可能贏得人民支持。

蔡總統下午在賴副總統、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下召開記者會，公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役役期恢復為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集94年次1月1日以後出生役男；另外，二兵薪資包含保險與膳食費為新台幣2萬6307元。

記者會開放媒體提問，對於記者詢問是否擔心役期恢復1年影響選情，賴副總統表示，他沒有聽過這種說法，蔡總統在簡報中已經清楚說明這是國家基於全民國防的政策目標，在蔡總統領導下，經過國防部和國安會兩年的作業討論，今天提出來向社會報告和爭取支持。

賴副總統說，在討論過程中，他和行政院長蘇貞昌都把國家利益放在優先的位置，選舉和政黨利益擺在後面。他認為，對於國家有利的事情都應該去做，也只有把國家利益擺在前面的政黨，才有可能贏得人民支持。（編輯：楊凱翔）1111227