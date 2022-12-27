義務役將恢復為1年 青民協籲配套納入學生聲音

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（中央社記者陳至中台北27日電）總統蔡英文今天宣布，民國94年1月1日以後出生役男，義務役役期將恢復為1年。青民協理事長張育萌表示，年輕人理解役期延長的原因，希望未來政府規劃配套時，能納入更多學生的聲音。

台灣青年民主協會理事長張育萌今天接受中央社電訪表示，台灣現行役期4個月，和其他國家比起來確實比較短，未來要延長到1年，許多年輕人沒有太大意見，但卻擔心從「浪費4個月」變成「浪費1年」。

他說，到底1年的受訓期間會做哪些事情，對戰力是不是真的有幫助，希望政府做更多說明，也要配合盤點軍事訓練量能、訓練場地需求、打靶規劃等，「國防部要給我們信心。」

蔡總統提到，未來將與大專校院溝通，提供修業方式上的彈性，讓役男不會因服役而延遲就學或進入職場。張育萌表示，上述配套對學生影響重大，尤其是現在的高中三年級學生，馬上就要考慮未來進入大學後，寒暑假是否要先做軍事訓練，還是等畢業後再入伍1年。事關生涯規劃，希望教育單位研議時，要納入更多學生的聲音，不要關起門來自己研擬。

張育萌表示，現在許多大學都在寒暑假期間安排實習、寒暑修等，如果因為兵役延長，學生必須在寒暑假先入伍，勢必會影響到相關權益。希望在未來的1年期間內，能把相關配套做好，讓青年學子安心。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽接受中央社電訪表示，直接受役期影響的高三學生，現在距離學科能力測驗剩下16天，難免心情會波動，尤其是有規劃要出國留、遊學的學生，作息可能都被打亂了，家長也只能安撫：「不要想那麼多，先考完再說。」

王瀚陽建議，面對未知的軍旅生活，如果孩子心情躁動，家中長輩可以多分享一些自己的軍旅生活，減緩學生的焦慮。

王瀚陽表示，目前政府還有很多事情沒說清楚，包括94年次後出生役男什麼時候會收到兵單，就讀大學時如何先入伍接受訓練等，「一堆問題在等著解答。」他希望相關配套要更有彈性和緩衝，盡快擬定一個方案出來。

清華大學副校長戴念華表示，現在大學生在寒暑假還是有很多事情要做，例如上銜接課程、寒暑修、營隊活動、進實驗室等，高年級可能要開始準備研究所等，不見得有把辦法抽出時間做軍事訓練。如果都要等畢業後再完成1年役期，也會影響就業。

戴念華表示，生涯規劃應尊重學生的決定，但從大學教育的觀點來看，如果4年暑假都要去當兵，學習生活一定會受影響，且也擔心軍事訓練期間被切太多段而不夠紮實，希望有關單位能審慎考慮。

針對大專校院學生選擇於就學期間入伍服役，教育部今天晚間告訴中央社記者，會與各大專校院及學生團體研商配套措施，以符應學生學習需求與服役選擇，並兼顧大學教學進行及校務運作。（編輯：陳政偉）1111227