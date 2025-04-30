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兒少精神疾病易污名 國教盟籲正名「神經多樣性」

2025/4/30 11:20（4/30 11:41 更新）
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國教行動聯盟30日在台北舉行記者會，呼籲將兒少精神疾病正名為「神經多樣性」，減少污名和標籤化，並提升就醫率。民眾黨立委陳昭姿（左2）、民進黨立委林月琴（左3）、國民黨立委王育敏（右2）出席聲援。（國教盟提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月30日
國教行動聯盟30日在台北舉行記者會，呼籲將兒少精神疾病正名為「神經多樣性」，減少污名和標籤化，並提升就醫率。民眾黨立委陳昭姿（左2）、民進黨立委林月琴（左3）、國民黨立委王育敏（右2）出席聲援。（國教盟提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月30日
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（中央社記者陳至中台北30日電）國教行動聯盟今天在台北召開記者會，呼籲將兒少精神疾病正名為「神經多樣性」，減少污名和標籤化，並提升就醫率，獲得多名朝野立委出席聲援。

國教盟理事長王瀚陽表示，家長對注意力不足過動症（ADHD）等神經發展差異，常缺乏正確認知，擔心孩子被貼上負面標籤，導致延遲或拒絕就醫。

王瀚陽並引述衛生福利部的最新統計，去年超過6000起家內受虐兒案件中，有過動、發展遲緩等特殊需求者占近2成。這些孩子常被誤解為「不聽話」，經常被施加錯誤的管教方式如體罰、指責，導致惡性循環。

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國教盟指出，正如早期的「老年癡呆症」正名為「失智症」，政府應成立跨部會專案小組，統一將醫療、教育與社福系統內相關兒少精神疾病，全面改為國際友善且中立的「神經多樣性」用語，從源頭減少標籤化，創造尊重差異的社會氛圍。

國教盟今天的記者會，獲得民主進步黨籍立委林月琴、中國國民黨籍立委王育敏、台灣民眾黨籍立委陳昭姿出席聲援。3人都支持國教盟的主張，督促政府改善早期療育、兒童發展權益，並強化兒少輔導資源。（編輯：陳政偉）1140430

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