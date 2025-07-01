屏東住宿式機構補助申請開跑 最高補助12萬元

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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）屏東縣政府今年度「住宿式機構使用者補助」即日起開放受理申請，補助最高新台幣12萬元。今年度入住滿180天者，年底前提出申請；未滿者明年1月起至3月1日收件。

屏東縣政府長期照護處長陳桂敏表示，屏東縣去年住宿式服務機構使用者補助方案核撥金額共4億2143萬元，共有4295個家庭受益。民國114年住宿式補助方案今天開放申請，請符合資格民眾務必於受理期間備齊資料，透過臨櫃、郵寄或是機構代收代送等多元管道送件辦理。

陳姓縣民表示，上有年邁父母、下有求學中孩子，父親因中風合併失智需要長期照護，母親也逐漸老邁，讓他和太太在家庭與工作間疲於奔命。為了讓父親獲得妥善照顧，他選擇住家附近長照機構，家人可以經常陪伴和探視。很感謝有這樣的補助，得以減輕家庭經濟負擔，並為父親選擇妥適照護方式。

長照處新聞稿表示，衛生福利部自112年度起調高住宿式機構使用者補助金額，由原本補助金額6萬元提高至12萬元，同時取消排富條款，符合資格民眾皆能申請，減輕許多家庭照顧壓力與經濟負擔。

長照處說明，114年度「住宿式服務機構使用者補助方案」申請條件，凡符合長照需要等級4級以上，或具身障證明中度以上，當年度入住依法設立各類住宿式服務機構，如一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構、住宿式長照機構、榮譽國民之家（自費失能養護床與自費失智養護床）及兒少安置等，累計住滿180天者，予以年度一次性補助12萬元。

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長照處指出，如未達180天，在連續住滿1/2日曆天的月份，每月給予補助總金額1萬元；若無失能證明既有住民，須於112年1月1日前已入住機構並延續至今，可補助每人每年6萬元；如未達180天，在連續住滿1/2日曆天月份，每月給予補助總金額5000元。

長照處提及，「住宿式服務機構使用者補助方案」第一階段條件為114年度入住滿180天以上者，申請時間今天起至12月31日；第二階段為114年度入住未滿180天者，申請時間明年1月1日至3月1日，申請書表單及應備資料，可至「屏東縣政府便民服務整合申辦平台/長期照護處/114年住宿式機構使用者補助方案」下載，或可致電1966長照專線洽詢。（編輯：張銘坤）1140701