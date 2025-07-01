加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

科博館「必可飛劇場」啟動 跟著蠟筆小新探索太空[影]

2025/7/1 15:44（7/1 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立自然科學博物館播放逾30年的立體劇場即日起轉型為「必可飛劇場」，戴上立體眼鏡、進入震撼視覺世界成為回憶。（科博館提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年7月1日
國立自然科學博物館播放逾30年的立體劇場即日起轉型為「必可飛劇場」，戴上立體眼鏡、進入震撼視覺世界成為回憶。（科博館提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年7月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中1日電）國立自然科學博物館播放逾30年的立體劇場，轉型為「必可飛劇場」，今天揭幕，首部上映作品為日本人氣動畫「蠟筆小新」，由春日部防衛隊帶領探索宇宙。

自然科學博物館今天發布新聞稿，館長黃文山表示，立體劇場自1990年代啟用以來，是許多觀眾來到科博館的「指定行程」，戴上立體眼鏡、進入震撼視覺世界的記憶，成為一代人共同的科學啟蒙。

隨著數位趨勢快速演進，XR、VR等科技展演形式興起，綜合原有空間動線不良、影片來源受限等因素，館方在維持場地設備與票價不變的前提下，重新定位劇場功能與角色，以「必可飛劇場」為新起點，邁向結合創新與永續的新里程。

科博館展示組主任黃旭說明，劇場轉型後命名為「必可飛劇場」，名稱取自英文諧音Pig fly。當時英國設計師葛登納在生命科學廳完工後，贈與科博館創館館長漢寶德一件「插上鳥類翅膀的小豬標本」作為禮物。英文諺語中When pigs fly意味「不可能的事」，藉由這隻超脫想像的生物，紀念雙方一起完成建館。這件標本目前還保存在館內。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

必可飛劇場重新調整空間設計，保留館外主要入口，增設可從館內展場直接通往劇場的全新動線，依指引標示從展覽空間直接進入劇場，節省繞行時間，減少在風雨中移動的不便。

轉型後的「必可飛劇場」首波推出深受許多觀眾喜愛的「蠟筆小新」劇場版，獨家放映日本動畫「蠟筆小新：來自外太空的訪客」，片長25分鐘，融合幽默與知識，由春日部防衛隊帶領觀眾從地球出發，陪伴遇到麻煩的外星人探索宇宙的適居帶、八大行星與天文新知。（編輯：謝雅竹）1140701

影片來源：國立自然科學博物館National Museum of Natural Science
國立自然科學博物館立體劇場將轉型為「必可飛劇場」，首部上映的日本人氣動畫「蠟筆小新」，由春日部防衛隊帶領下探索外太空。（科博館提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年7月1日
國立自然科學博物館立體劇場將轉型為「必可飛劇場」，首部上映的日本人氣動畫「蠟筆小新」，由春日部防衛隊帶領下探索外太空。（科博館提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年7月1日
延伸閱讀
科博館、科工館調漲門票 7月起貴20元科博館39年來首度調漲票價 7月起展示場全票變120元澎湖化石館開幕 展出國寶級潘氏澎湖鱷化石
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：