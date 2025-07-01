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午後高溫範圍擴至19縣市 新北三峽38.1度

2025/7/1 15:18（7/1 15:33 更新）
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圖為台北市內湖區民眾戴墨鏡用手遮擋陽光。（中央社檔案照片）
圖為台北市內湖區民眾戴墨鏡用手遮擋陽光。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北1日電）交通部中央氣象署今天下午更新高溫資訊，擴大高溫範圍達19縣市；截至下午2時許，以新北市三峽區攝氏38.1度最高。

氣象署更新高溫燈號，各地天氣晴朗炎熱，今天台北市、新北市、彰化縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

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基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

根據氣象署網站，今天截至下午2時30分，氣溫以新北市三峽區38.1度最高；其他縣市部分，台北市士林區37.4度、彰化縣員林市37度、屏東縣內埔鄉36.8度、桃園市桃園區及台東縣長濱鄉皆為36.7度。（編輯：管中維）1140701

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

高溫燈號小百科

氣象局「高溫資訊」中的「高溫」定義，為地面最高氣溫上升至攝氏36度以上的現象，依據觀測或預測的氣溫高低與延續情形，分黃燈、橙燈、紅燈3等級。

  • 紅燈：氣溫達38度以上，且持續3天以上
  • 橙燈：氣溫達36度以上，且持續3天以上或單日氣溫達38度以上
  • 黃燈：氣溫達36度以上
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18縣市亮高溫燈號 台北士林37.2度
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