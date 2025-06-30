台中7旬婦騎車熱到橫紋肌溶解 醫：隨時補充水分

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中1名70歲婦人，每天從住家騎車約30分鐘到8公里外的文化健康站參加活動，日前突覺身體發熱不舒服，就醫檢查，診斷出罹患橫紋肌溶解症及急性腎衰竭，治療後逐漸正常。

李綜合醫院今天發布新聞稿，腎臟科主治醫師陳采峯表示，患者到院自述，覺得全身熱熱的，同時也覺得麻，外觀看患者腳部水腫，進一步抽血檢查發現，血液中肌酸激酶、肌酸酐、尿素氮數值皆飆高，診斷罹患橫紋肌溶解症及急性腎衰竭。

陳采峯說，天氣熱激烈運動又喝水不足，可能導致橫紋肌溶解症或急性腎衰竭。最近天氣持續高溫，不論是坐在冷氣房或是在室外活動，一定要隨時補充水分，不要讓身體處於缺水的狀態。

他建議，最好減少大熱天做戶外運動，如果身體出現肌肉疼痛、無力、僵硬，以及尿量減少、尿液呈現深色，就有可能罹患橫紋肌溶解症。

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陳采峯指出，有慢性腎臟病的患者，更容易發生橫紋肌溶解症及急性腎衰竭。該婦人罹患第四期腎臟病，腎臟功能只剩下不到正常的1/3，在天熱少喝水、脫水的狀況下，誘發病症。這一次身體不舒服拖了好幾天，才導致病情加重，最後住院治療。

婦人透露，平時自己一個人在家覺得無聊，每天上午都騎機車到住家8公里遠的文健站參加活動，學舞蹈、交朋友，有一天參加活動後，身體覺得不舒服，不加以理會，原本只有手腳感到麻麻的，後來愈來愈嚴重，變成全身都麻、還熱熱，「經過這一次，我怕了，天氣熱到不行，每天還騎車太久，以後要照顧身體。」（編輯：李淑華）1140630