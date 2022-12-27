國民黨：支持兵役改革但應有完整配套措施

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（中央社記者王承中台北27日電）總統蔡英文今天公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，國民黨文傳會主委洪孟楷表示，國民黨支持兵役改革，改革過程更應有完整配套措施，具體提出「改善服役內容與品質」、「給予合理待遇」與「重建軍人光榮感」等配套措施。

蔡總統今天召開記者會，公布強化全民國防兵力結構調整方案，義務役未來改為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集94年次1月1日以後出生役男；另外，二兵薪資包含保險與膳食費為新台幣2萬6307元。

國民黨文傳會主委洪孟楷、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維等人，下午在國民黨中央黨部召開記者會。洪孟楷表示，國民黨支持兵役改革，自始至終都認為確保台灣安全，強化國防是非常重要的工作，而因應外在情勢變化以及追求台灣安全保障，兵役制度確實到了該檢討的地步。

洪孟楷指出，國民黨認為兵役改革過程更應有完整配套措施，加強中華民國國防並兼顧世人所追求的和平普世價值，如果沒有配套或是配套不全，就是假改革，國民黨主席朱立倫今天也召集黨中央相關部門、智庫與立院黨團三方平台會議，共同討論兵役改革問題，並提出3大項目、7項配套，要求服役內容品質全面更新。

洪孟楷表示，如果沒有妥善配套的改革，就是犧牲役男時間及造成全民生活成本增加的假改革，因此國民黨更具體提出改善服役內容與品質、給予合理待遇與重建軍人光榮感3大項目與7項配套，才能真正確保國防改革的品質，維護所有服役役男的權益，也讓役男家長可以放心。

洪孟楷指出，在改善服役內容與品質方面，部分作戰職位，如無人機、網路資電、通訊、維修等，應開放具相關專長的役男申請，不必抽籤，讓役男的民間專長能與服役相結合，增加服役意願及國防人力素質，且訓練內容革新，讓役男熟悉日後動員時所要擔負的守備任務及角色，以及精進相關行政流程，有效減少日後役男畢業後「等當兵」的時間。

洪孟楷表示，在給予合理待遇方面，國民黨認為義務役役男服役期間薪資不得低於基本工資新台幣2萬6400元，具體保障役男服役期間的生活權益。國軍現行各類加給應該通盤檢討、適度調增，志願役與義務役一體適用，如戰鬥加給、領導加給等，以增加部隊士氣。

而在重建軍人光榮感方面，洪孟楷指出，國民黨認為應將九三軍人節增訂為「全民敬軍節」，成為全國放假一天的國定假日。並恢復現役軍人搭乘大眾交通工具之票價禮遇，與一定規模以上的車站、航站應規劃設立現役軍人優先通道等，以重建軍人的榮譽感以及社會的重視。（編輯：楊凱翔）1111227