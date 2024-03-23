台大畢業證書刪除民國紀元惹議 校方新版本擬並列

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（中央社記者陳至中台北23日電）台大社科院長蘇宏達曾指出，新版本畢業證書刪除民國紀元「怪怪的」，引起各界討論。校方檢討後今天提出改進版本，仍採中英文並列，中文採民國紀年，英文則是西元紀年。

台灣大學去年12月召開校務會議時，學生代表提出臨時動議，認為新版畢業證書審美觀過於獨特，中英文字擠在一起難以閱讀。蘇宏達也在臉書發文指刪除民國紀元「怪怪的」，當時校長陳文章同意再做檢討。

台大學生組織日前舉辦票選，多數學生支持橫式證書，並維持中、英文各一張。但台大今天召開的校務會議中提出的版本，仍是中英文合一，中文採民國紀年，英文則是西元紀年。

校務會議討論中，師生代表主要對證書採中英文合一有許多意見，多數發言者希望維持舊制，即中英文分開各一張，主要是覺得中英文擠在一起影響設計美觀。

也有代表提到，曾有學生因中文證書上有「民國」紀年，在海外被刁難，使用英文版證書即可避免麻煩。如果未來只有中英文合為一張的版本，就避無可避。

一名教師代表指出，過去中英文分2張，海外單位要求學系驗證真偽時，造成許多麻煩，畢竟多數學生都是拿中文證書，有需要才會申請英文。

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校長陳文章表示，畢業證書今天在校務會議是報告案，會請教務處再收集海內外學校情形，和學生代表討論，預計在5月底的教務會議中討論做出決議。

台大教務長王泓仁表示，香港、日本等許多大學，畢業證書都是採中英文合併，甚至台灣很多國高中都是中英文合併。他認為台大學生要到海外求學、求職的機會很多，中英文合併版本會方便很多，後續會再和師生討論，預計5月31日的教務會議中做決定，113學年度的畢業生開始採用新版本。（編輯：李亨山）1130323