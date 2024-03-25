陳明通稱林智堅學倫冤案 台大：調查結果無爭議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北25日電）前新竹市長林智堅先前陷入論文案，指導教授陳明通今天說，此案是「世紀大冤案」。台大回應，學校在調查屬實後撤銷學位，當事人也接受，調查結果並無爭議。

台灣大學先前認定林智堅與調查官余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷林智堅的碩士學位。

媒體人洪浩唐訪問陳明通，近日出版「2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末」新書，陳明通今天出席新書發表會時表示，此案是「世紀大冤案」，是「認知作戰」人云亦云，此案不是單純學術倫理問題，而是選舉政治鬥爭產物。

台大校方透過文字回應，前國發所教授陳明通指導的學生，自2022年7月起接連爆發論文抄襲，經學校依「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」成立審定委員會，依程序展開調查屬實後撤銷2名學生的學位，當事人最後也都接受，調查結果並無爭議。

台大校方指出，學校雖不能阻遏已發生的事實，但深刻檢討、引以為鑑，努力防範各教學單位再有類似情事發生，具體改善內容包含開設學倫課程、各系所的自律共識及資訊公開，對多次發生違反學倫的系所，校方將組成訪視委員會進行訪視等措施，盼藉由多管齊下營造良善學倫環境。

由於國發所論文抄襲事件對台大傷害甚深，台大校方表示，校長陳文章已多次公開呼籲陳明通身為指導教授應負起責任，主動向社會大眾致歉。

台大也重申，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大堅持此標準，不會含糊以對，以維護立校近百年的學術名譽。（編輯：張雅淨）1130325