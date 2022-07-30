蘇貞昌：落實從小顧到大 民進黨政府最照顧人民

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行政院長蘇貞昌30日到嘉義縣參加民進黨2022年「台灣女人戰出來」領袖決策營全國姊妹大會師時，細數多項政績，強調民進黨可說是最照顧人民的政府，也籲請大家繼續支持會做事的政府，（民進黨嘉義縣黨部提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月30日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）行政院長蘇貞昌今天到嘉義縣參加2022年「台灣女人戰出來」領袖決策營全國姊妹大會師時，細數政府多項政績，落實從小照顧到大，他說，民進黨可以說是最照顧人民的政府。

民進黨婦女部今天在嘉義長榮文苑酒店舉辦2022年「台灣女人戰出來」領袖決策營全國姊妹大會師，蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長參選人李俊俋及民進黨副秘書長林飛帆等人出席，現場集結來自全國各縣市的台灣及新住民姊妹幹部投身年底選戰。

蘇貞昌細數這幾年民進黨執政如何照顧人民與家庭，他說，不僅翻倍發育兒津貼、班班有冷氣、補助學校中央廚房，讓偏鄉小孩吃得更好，連不孕症療程都有擴大補助，民進黨可以說是最照顧人民的政府。

蘇貞昌表示，總統蔡英文執政以來加薪、減稅、爭福利，更是落實從小照顧到大，長照提升補助大躍升、調升基本薪資、擴大租金補貼政策等多項政績，人人有感。

蘇貞昌籲請大家支持會做事的政府，同時讚揚嘉義縣長翁章梁是優秀的首長，中央與地方政府合作，創造優秀施政成績，另外，嘉義市長參選人李俊俋也是優秀的人才，大家一起支持。

翁章梁表示，這幾年深耕嘉義，包括關心與幫助弱勢族群，將廢校改造轉型為長青樂活中心，大力推廣支持身心障礙服務中心等，這都是地方配合中央長照政策的正面案例。

李俊俋提及縣市合作的重要性，縣市之間也應由競爭轉向合作，才能進一步建設嘉義地區，共榮共利互相成長。（編輯：謝雅竹）1110730