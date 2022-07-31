林佳龍：競辦8/1進駐新據點 啟動1+37作戰計畫

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民進黨新北市長參選人林佳龍（中）競選辦公室8月起將進駐新據點，他31日晚間受訪時表示，在競辦進駐後將啟動1+37作戰計畫，除市長參選人外，還加上37名民進黨提名、市議員參選人，大家組成最強競選團隊。中央社記者王鴻國攝 111年7月31日

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（中央社記者王鴻國新北31日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室明天將進駐新據點，也就是行政院長蘇貞昌的參選總部舊址。林佳龍今晚表示，在競辦進駐後將啟動1+37作戰計畫。

林佳龍競辦明天將進駐新北市板橋區縣民大道二段3號8樓，也就是蘇貞昌的參選總部舊址，林佳龍今晚出席新北市社會扶助協會會員大會，受到許多民眾歡迎及爭相合影，「凍蒜」聲不斷。

他接受媒體聯訪時表示，明天競選辦公室新據點正式進駐，並啟動「1+37」作戰計畫，這次除了市長參選人外，還加上37名民進黨提名、市議員參選人，大家組成最強競選團隊。

他表示，從明天開始，他將配合出席37名議員參選人安排的基層座談會、說明會及相見會，每名議員參選人明天都會推出5面以上和他合體的競選看板，並預定於8月29日登記為候選人。

他也說明目前競選辦公室的組成，除「1+37」外，還有12個立委選區作為前進指揮所，由12名立委或前立委擔任指揮官，再從競總主委、總幹事到發言人，已組成了最強競選團隊，競選口號是「新北大翻新」。

林佳龍競辦指出，明天競辦正式進駐新據點外，「1+37」作戰計畫首場將從三重展開，由民進黨市議會黨團總召、議員陳啟能所舉辦的「議員逗陣拚 新北大翻新」造勢活動。（編輯：李錫璋）1110731