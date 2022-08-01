蘇貞昌：確切預估入境人數 精進通關採檢流程

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（中央社記者陳俊華台北1日電）指揮中心今天指出，上週入境人數為3萬4930人次；行政院長蘇貞昌說，開學前將維持一定人數的入境民眾，請指揮中心確切掌握每週預估入境人數，隨時精進及優化機場通關通道、採檢流程。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況以及成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論。

蘇貞昌表示，暑假已經過一半，感謝衛福部及機場醫護人員在這段期間的辛勞，在開學前勢必將維持一定人數的入境返台民眾，請指揮中心確切掌握每週預估入境人數，滾動式精進及優化機場通關通道及引導、採檢服務與流程，並持續盤整防疫計程車及防疫旅館等醫療量能。

蘇貞昌說，6至17歲兒童及青少年在暑假期間，雖無法在校園接種疫苗，但在指揮中心安排調度下，各地施打站也備妥各類廠牌適用於不同年齡的疫苗，以及長者衛教宣傳品。請指揮中心持續鼓勵民眾施打疫苗，並與各施打站溝通合作，優化相關程序及動線，減少民眾在酷暑期間的等待時間。

指揮中心在會中報告時表示，全球疫情維持高點，日韓鄰近國家病例增幅仍大，各國因檢測量縮減而可能低估病例數，另值暑假旅遊季節，以及Omicron亞型BA.4及BA.5病例占比仍高，其中BA.5變異株約為52%，已成為全球主流株，國際傳播風險仍大。

指揮中心說，國內仍為廣泛社區流行，近一週新增本土病例數持續緩降，輕症及無症狀比例為99.53%，國內已檢出BA.5本土病例，而境外移入病例數雖較上週下降，不過入境採檢陽性率仍處高點，上週整體採檢陽性率為4.09%，境外移入病例中持續檢驗出BA.4及BA.5變異株，另有檢出1例BA.2.75亞型，將持續關注並監測變異株對疫情影響。

指揮中心表示，從7月7日起調升入境總量管制為每週4萬人後，上週入境總人數為3萬4930人次，桃園機場入境通關及交通作業尚屬順暢，防疫旅宿使用率也有增加趨勢。

指揮中心說，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.9%，第2劑為85.9%，第3劑為71.4%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.6%，第4劑施打率則為7.3%，累積施打已超過5964萬人次，目前疫苗數量尚屬充足。

指揮中心指出，截至7月30日，滿6個月至4歲幼兒第1劑莫德納疫苗已接種8.9萬人，戶籍人口接種率為11.4%，社區涵蓋率為39.3%；5到11歲兒童第1劑疫苗戶籍人口接種率為75.9%，第2劑疫苗戶籍人口接種率為43.2%，其中莫德納第1劑疫苗已接種約28.5萬人次，莫德納第2劑疫苗已接種約17.9萬人次，輝瑞第1劑疫苗已接種約80.4萬人次，輝瑞第2劑疫苗已接種約44萬人次。

指揮中心說，12到17歲青少年第3劑施打約68.2萬人次，戶籍人口接種率達57.4%，社區涵蓋率達75.8%；75歲以上長者第1劑為80.7%，第2劑為76.4%，第3劑為65.9% ；65至74歲長者第1劑為89.8%，第2劑為87.2%，第3劑為79.2%，其中，65歲以上長者第3劑接種率為74.4%，若以符合接種間隔者計算則已達96.3%，第4劑接種率則為30%。（編輯：翟思嘉）1110801