蘇貞昌：最大誠意最多經費 展現建設離島決心

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行政院長蘇貞昌1日主持「行政院離島建設指導委員會」第17次會議，他在致詞時表示，政府以最大誠意，投入最多經費，積極展現建設離島決心。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年8月1日

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（中央社記者陳俊華台北1日電）行政院長蘇貞昌今天說，政府除核定補助新台馬輪、台澎輪經費，並核定台東富岡漁港碼頭改善計畫，金門大橋將在10月通車；政府將以最大的誠意，投入最多的經費，積極展現建設離島的決心。

行政院透過新聞稿表示，蘇貞昌今天主持「行政院離島建設指導委員會」第17次會議。他在致詞時表示，核定補助連江縣「新台馬輪」、澎湖縣「台澎輪」經費，預計新台馬輪明年4月就可交船加入營運；台澎輪已由交通部航港局委託日本船廠建造，8月就要動工，預計明年8月正式營運。

蘇真昌說，他多次視察屏東縣鹽埔漁港，核定客貨運專區建設，紓解東港漁港往返小琉球交通船碼頭擁塞問題；行政院6月已核定修正台東縣富岡漁港交通船碼頭改善與旅客服務中心新建計畫，總經費增加到新台幣8億元，交通船碼頭改善部分，預計年底完工。

蘇貞昌指出，金門縣最重要的金門大橋，政府已投入近百億元、歷經12年，7月22日完成橋面合攏、預計今年10月將正式通車，未來往返大小金門，開車僅需5分鐘。

蘇貞昌強調，政府以最大誠意，投入最多經費，積極展現建設離島決心，並在大家努力下，逐步完成各項建設；離島的交通、衛生、醫療資源等方面仍需協助，請相關部會就離島相關建設持續加強努力，以解決問題。

衛生福利部報告「離島地區整體醫療照護資源布局與未來推動重點」時表示，為提升離島地區醫療能量，已提出6大策略，從提升醫療照護可近性，如安排巡迴醫療、補助就醫交通費等，到設立遠距醫療專科門診、增強公立醫療院所設備，並有效支援急重症醫師人力，以強化在地緊急醫療處理能力。

衛福部說，針對充實在地醫療人力方面，除將公費醫學生每年招生名額，由原來100名增加到150名，並希望建立制度，鼓勵更多優秀醫生能在偏鄉離島長留久任；且將善用科技以突破距離限制，透過與地方政府合作，建置完善醫療照護網路，守護離島居民健康。

另外，蘇貞昌表示，過去有超過9成離島廢棄物仰賴本島焚化廠代為處理，109年起環保署規劃離島垃圾分選作業，朝能資源化自主處理方向推動，今年澎湖縣和金門縣都有相關建設落成，連江縣將在明年完工，請環保署與地方政府充分溝通、相互配合，確保工程如期如質完成。

為減輕離島垃圾量的負擔，蘇貞昌說，請環保署針對觀光旅遊淡、旺季研議垃圾處理相關機制，同時對遊客加強環境教育宣導，以達成生態永續的目標。

行政院指出，今天會中通過屏東、台東、澎湖、金門及連江等5縣第6期（112-115年）離島綜合建設實施方案草案。蘇貞昌說，將以「永續發展」的維護環境、低碳能源、樂活創生及智慧創新等4大主軸，考量離島特性、因地制宜，提出146項計畫、經費近60億元。

蘇貞昌說，這不僅滿足基本民生民行外，更涵蓋交通、醫療、環保及文化等重要建設。其中需申請中央經費補助者，請循個別申請機制辦理，並請各部會積極協助地方政府於審議過程中，考量預算額度及執行量能，妥善運用資源，以利地區發展。（編輯：林克倫）1110801