第2次CRPD國家報告審查 蘇貞昌：續為人權努力

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（中央社記者張茗喧台北1日電）行政院長蘇貞昌今天表示，台灣雖不是聯合國會員國，但基於對人權的重視，仍力行「身心障礙者權利公約」規範並邀國際專家審查，人權永遠沒有100分，但一定可以越做越好。

衛生福利部社會及家庭署今天起舉辦為期3天的「身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告國際審查會議」，邀請日本、澳洲、英國及加拿大等5名長期推動身心障礙者權利事務的國際人權專家參與審查。

其中2名委員因疫情因素無法來台，儘管當地時間已是深夜、凌晨，仍以視訊方式參與。

蘇貞昌致詞時表示，人權是普世價值，台灣雖然不是聯合國會員國，但基於對人權價值的認同和重視，依然自願落實CRPD規範的國家義務並建立國家報告在地審查制度，透過報告可以看到政府過去4年的努力成果，包括完成修正449部違反CRPD的法規及行政措施，刪除因身心障礙而限制人民領取執業執照或執行職務的規定。

蘇貞昌說，民國108年起也將台灣手語列入國家語言，保障聽覺功能或言語功能障礙者，使用台灣手語參與社會各領域活動的權利，監察院也設立國家人權委員會、行政院設立人權及轉型正義處，人權永遠沒有100分，但相信持續努力，可以越做越好。

衛福部長薛瑞元致詞時指出，這是身心障礙者權利公約第2次國家報告審查，這不但具有國際法的效益，台灣也將公約升格為國內法，並接受國際專家審查，這都代表台灣加入國際組織、遵守國際公約的誠意。

衛福部社家署署長簡慧娟表示，身心障礙者權利公約國家報告的審查是4年一次的大事，前一次審查主要針對交通、公共空間、資通訊等無障礙設施提出建議，這些年來政府也逐步推動低底盤公車、台鐵月台增高、醫院無障礙設施建置、調整提款機並增加影音等。（編輯：陳清芳）1110801