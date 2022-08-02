中華電推職場托育互助教保 總統：盼成為家長神隊友

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（中央社記者江明晏台北2日電）中華電信職場互助教保服務中心今天開幕，總統蔡英文表示，盼中華電的典範帶動更多公部門和企業響應，政府會持續創造友善職場環境，「當家長的神隊友」。

為配合行政院「我國少子女化對策計畫」推動公部門及企業率先設立托育設施，也響應政府鼓勵生育政策，讓員工安心工作，中華電信規劃設置「職場互助教保服務中心」，並於今天舉行開幕典禮，蔡總統和行政院長蘇貞昌出席。

蔡總統表示，對於中華電信的作為「只有感謝再感謝」，社會面臨少子化挑戰，政府要改善年輕人的壓力，喊出0到6歲國家一起養等政策和目標，今天是真正的落實和執行。

蔡總統也說，「等一下會問看看小朋友是不是滿意」，更期待中華電的成功帶動更多企業和公部門響應，做出許多典範，讓員工在工作之餘兼顧到小朋友，政府會持續創造友善職場環境，強調「育兒這件事政府會持續關注，當一個家長的神隊友」。

蘇貞昌致詞指出，蔡總統上任後積極推動育兒津貼加倍、場所擴大增加、經費降低，現在育兒津貼加倍還多更多，部會幫忙擴大育兒場所，中華電信的教保中心可以容納60個名額，但來了300位小朋友，可見還不夠，希望未來可以讓爸爸、媽媽盡量生，政府跟職場一起來努力，擴大各單位的托育。

中華電信董事長謝繼茂表示，為讓員工和孩子「大手牽小手，一起開心上班上學去」，也為了響應政府鼓勵生育政策，中華電信歷時2年多的規劃與改建裝修，終於讓教保服務中心落成啟用，打造新的「幸福職場」。（編輯：郭無患）1110802