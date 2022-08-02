中美洲銀行總裁訪台 盼台灣企業到當地投資

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（中央社記者賴于榛台北2日電）行政院長蘇貞昌今天接見來台訪問的中美洲銀行總裁摩西（Dante Mossi）一行人，感謝中美洲銀行讓台灣有機會參與中美洲地區防疫，及疫後相關政策推動；摩西則說，希望與台灣疫後合作更有效率，也盼台灣企業到中美洲投資。

中美洲銀行（CABEI）駐台「國家辦事處」（Country Office）去年7月成立，是CABEI在中美洲以外第一個設立的辦事處，也成為第一個在台灣設立分支機構的政府間國際組織。

蘇貞昌今天在財政部長蘇建榮、行政院政務委員黃致達，以及經濟部次長陳正祺等人陪同下，接見中美洲銀行（CABEI）總裁摩西一行人。

蘇貞昌致詞時表示，中美洲銀行對中美洲區域發展非常重要，台灣加入中美洲銀行30年，要感謝摩西等人各方面大力協助推動，讓台灣與重視的中美洲友邦相關合作計畫都能順利推動。

他表示，台灣非常重視民主自由與經濟發展，雖然疫情影響世界，但在總統蔡英文領導下，大家團結合作對抗疫情，還是創造11年來最好的經濟發展，受到世界肯定；他說，台灣也願意與有共同價值的國家合作，因此透過中美洲銀行，積極幫忙中美洲。

蘇貞昌說，很高興台灣是中美洲銀行持股最多的國家，台灣也是中美洲銀行唯一在外的辦事處。

摩西表示，這次訪台是學習台灣經驗之旅，希望把台灣中小企業創新以及對環境友善的發展，特別是台灣電動車等成功發展的經驗，複製回中美洲。

他說，希望尋求與台灣在疫後合作關係上更有效率，期盼台灣企業也能到中美洲投資，販售台灣的優良產品，雙方有更密切的合作，並提升對區域的貢獻。

外交部長吳釗燮昨天與中美洲銀行簽署「後疫情時期協助婦女經濟賦權機制合作協議」，幫助中美洲友邦婦女在疫情後的就業與經濟情況。（編輯：林淑媛）1110802