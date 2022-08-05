蘇貞昌：惡鄰在旁耀武揚威 台灣不會在壓力下屈服

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）行政院長蘇貞昌今天對於中共軍事演習表示，惡鄰在旁邊耀武揚威，如同總統蔡英文所宣示，台灣不會在壓力下屈服，將與世界自由民主國家合作，也會協助經濟上受害的廠商。

蘇貞昌今天到新北市汐止訪視汐東捷運的計畫用地，聽取相關簡報。他接受聯訪時表示，對於中共軍事演習，台灣人民愛好自由和平，努力在自己國家的土地上照顧人民、發展經濟，並與同樣認同自由民主的國家善意互動。

他說，台灣防疫好，各方面及自由民主被認同，沒想到隔壁惡鄰在旁邊耀武揚威，在國際最頻繁的航道以軍事演習加以破壞，受到周邊國家與全世界的譴責。

蘇貞昌說，中國應該把心力放在照顧人民，對於中國武力展示，台灣已經由國安團隊密切掌握，並且妥善因應。如同蔡總統所宣示，台灣不會在壓力下屈服，也呼籲全世界認同和平、自由、民主的國家，互相合作才能讓威權專制不至於莽動。

至於台灣經濟受影響如何因應，蘇貞昌說，經濟名言是「不要把雞蛋放在同一個籃子」而去偏重中國市場，現在看到中國一直用政治理由擾亂經濟活動，廠商也看到中國不按照國際的貿易原理互動，紛紛離開中國，台商也回台或到其他國家投資。

蘇貞昌說，中國從打壓香蕉、鳳梨、蓮霧到漁產品，看到中國用政治手段影響經濟，台灣會努力拓展多方市場，減少在中國相關投資以減少受害。政府對受害廠商也會協助，互利互惠才有利人民。（編輯：唐聲揚）1110805