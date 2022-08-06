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蘇貞昌：嚴正譴責中國軍演 防資訊戰勿傳不明訊息

2022/8/6 10:19
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（中央社記者黃旭昇新北6日電）行政院長蘇貞昌今天表示，中國軍演受全世界愛好和平國家的譴責；資訊戰爭是現階段戰爭手段之一，呼籲國人不要傳遞不明訊息，對資訊戰要小心防範。

蘇貞昌今天前往新北市淡水視察「淡水河北側沿河平面道路」工程計畫時，接受聯訪時針對中國軍演表示，中國不斷升高軍事演習，全世界人民愛好和平、堅持自由民主的國家都團結，不希望戰爭。

他說，但惡鄰居在旁邊耀武揚威，中國用飛彈軍事演習，受到全世界愛好自由的國家譴責，台灣也嚴正譴責，並對中國軍事演習會嚴密掌握狀況。大國的責任不是壓迫鄰國，中國軍演也不會得到台灣人民好感。

對於資訊戰爭，蘇貞昌說，現在戰爭不同以往，從俄羅斯入侵烏克蘭就可以看見案例，現在用資訊戰妨害國家運作，衝擊民心士氣，要防範愈自由的國家愈容易被侵入。

蘇貞昌呼籲國人小心戒慎，不要傳遞不明的訊息，不要受騙，國人不要受詐欺集團欺騙，也不要受外國惡勢力的欺騙，都要小心防範。（編輯：陳政偉）1110806

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