禁用中國製資通訊產品 蘇貞昌：盼公私部門合作禦敵

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄7日電）針對台灣網站遭攻擊，有媒體報導，中央將擴大禁用中國製資通訊產品範圍至公家機關場域內。行政院長蘇貞昌今天表示，不容假訊息蔓延、外敵入侵，希望公私部門一起合作抵禦。

行政院日前召開資安會議指示，禁用中國製資通訊產品範圍，從過去政府機關、委外廠商及分包廠商禁用，擴大到公家機關「場域內」。

對此，蘇貞昌上午出席楠梓產業園區動土典禮時接受媒體聯訪表示，前幾天超商或台鐵出租看板遭到駭客入侵，播出假訊息影響民心士氣，所以主持了此會議。

蘇貞昌說，外敵當前，用各種假訊息要破壞國人團結、影響民心士氣，都要拿出辦法來，一定要大家團結合作，不容假訊息漫延、外敵入侵，希望公私部門一起合作，一起抵禦外敵入侵。

對於中國軍演，還有無人機飛越外島，蘇貞昌說，中國蠻橫地用軍事行動，擾亂地區和平穩定，受害的不是只有台灣，連周邊國家都大聲抗議，美國等愛好自由民主的國家都大力譴責，呼籲中國政府不要仗著軍事力量，到處秀肌肉妨害地區和平。國軍在總統蔡英文領導下，都有掌握所有資料，做最好防禦。

蘇貞昌說，如蔡總統所說，台灣不會在壓力下低頭，堅持自由民主；相信國人同胞對於這種仗勢武力，在門口耀武揚威的作為不以為然，會在蔡總統領導下團結抵禦外敵，為國家主權、為人民安居樂業，一起團結努力。

對於昨天前往新北市淡水視察「淡北道路」工程規劃，被問到是否為民進黨新北市長候選人林佳龍選情加碼？蘇貞昌說，行政院一天到晚在各地做事情，應人民需求、解決困難，昨天在新北、今天在高雄都一樣，就是要為福國利民努力。

蘇貞昌說，昨天在淡北道路，前天在汐止的汐東線，都是幾十年沒辦法解決的問題，行政院團隊拿出方法，用最能一次解決的魄力，解決所有用路人的問題。新北市原本只要求中央趕快撥給新台幣30億元就要動工，但這不會解決問題。

蘇貞昌說，幸好有行政院秘書長李孟諺、政委吳澤成跟前交通部長林佳龍、交通部長王國材等人建議關渡新橋分流，減少阻塞，補助款從原來新北要求的30億元增至55億元，一次解決問題。對有做事的人給予感謝，本來就是做人的道理，不是為了助選。（編輯：黃世雅）1110807