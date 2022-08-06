蘇貞昌：政院將核定淡北道路 感恩曾經努力者

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）行政院長蘇貞昌今天表示，政院將核定地方爭取26年的淡水河北側沿河平面道路（淡北道路），感恩所有曾經努力過的人；也希望繼續闢建新的關渡橋，完成地區完整路網最後一哩路。

往返台北、淡水的台2線嚴重壅塞，淡北道路早在新北市升格前的台北縣時代就已規劃，市府推動的「淡水河北側沿河平面道路」（簡稱淡北道路）新建工程，2年前已通過環境影響評估；新北淡水端民意期待早日推動，但台北市端部分民意反對，擔心通車後造成北投、關渡大塞車。

蘇貞昌今天前往新北市淡水視察「淡北道路」工程規劃，致詞時表示，「吃緊弄破碗」無法建設，需要商量才能推動。當年行政院政務委員吳澤成在台北縣政府工務局長任內就推動淡北道路，與鄉親商量至今。

蘇貞昌也感謝行政院秘書長李孟諺，召集前交通部長林佳龍、交通部公路總局、地方政府等，研商建新的關渡大橋分流車潮，降低台北市的交通壓力，以解決淡北道路遲遲無法興建的瓶頸。

蘇貞昌說，做事一定會碰到困難，就多溝通解決困難，只有中央、地方合作，才能大家一起為地方做建設，過程感謝市長侯友宜、中央與地方民代等所有曾經努力過的人，盼少講一些爭功諉過的話，能一棒接一棒。

蘇貞昌說，希望外界加油並支持新北市府，大家一起合作才對人民最好，才是人民之福。行政院會核定淡北道路興建計畫的經費，以徹底解決交通問題。另外，中央會全額負擔新關渡大橋興建費用，新橋可接通台64快速道路，希望市府對新關渡橋貫通八里區龍米路的環評加速腳步。

陪同的市長侯友宜表示，淡北道路已期盼26年，是地區的「救命道路」；新建關渡大橋是市府理應負起的責任，也希望完整規劃北台灣路網，串連淡江大橋、淡北道路、台64快速道路，紓解淡水交通。但希望中央儘速核定新關渡橋以北的淡北道路，市府就可最快速度開工，紓解台2線竹圍路廊。

市府工務局說，淡北道路全長約5.4公里，北起淡水區台2線淡金路（登輝大道）與坪頂路口，南接北投區關渡的大度路高架跨越立德路。總經費從新台幣63.5億元調整至73.4億元。目前已經完成前置作業、修正計畫都早已報交通部，等行政院正式核定後將力拚招標。

交通部政務次長陳彥伯致詞表示，支持市府所思考的北台灣整體路網，規劃關渡新橋紓解淡北道路的部分車流，也願意負擔中央應負的經費。至於關渡新橋的可行性計畫會加速研究，讓交通順暢連接國道1號、國道3號。

立法委員洪孟楷表示，淡北道路不只服務新北鄉親，還有觀光客等北台灣700萬人口都可以使用，希望中央多給地方支持，建設不分藍綠，不分黨派。（編輯：李錫璋）1110806