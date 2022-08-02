基捷第2階段八堵到基隆 林右昌：一定會進來

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對於基隆捷運第2階段八堵到基隆（市區），基隆市長林右昌（站立者）2日在議會答詢「一定會進來」，大家稍安勿躁不要急，先讓捷運能進到基隆，再處理更複雜問題。中央社記者王朝鈺攝 111年8月2日

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆捷運第1階段定案基隆八堵到台北南港，對於第2階段八堵到基隆（市區），市長林右昌今天說「一定會進來」，大家稍安勿躁不要急，先讓捷運能進到基隆，再處理更複雜問題。

基隆市議會今天召開臨時會，針對基隆捷運計畫、各場站規劃草案及相關進度討論，市議員莊榮欽表示，許多基隆人希望能同步規劃基隆捷運八堵到基隆（市區），不要等到10年後第1階段完成，再規劃八堵到基隆（市區），屆時為時已晚。

林右昌答詢，八堵到基隆（市區）「捷運是一定會進來」，但這件事會更複雜，所以先讓捷運能進到基隆，再處理更複雜的問題，至於什麼是更複雜問題，如果選擇要都市縫合，捷運進來可能要採用高架，不可能採地下方式，因為地下所需經費比高架高出太多倍，不要說基隆市，連台北市也受不了。

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林右昌表示，大家稍安勿躁不要急，如果選擇高架，會碰到成功陸橋和31號橋拆除，交通黑暗期要如何配套等議題。如果選擇走平面，都市無法縫合就很可惜，取捨之間會涉及預算和經費，不是基隆市政府可以單獨負擔，就像過去台鐵在新北市汐止區高架化花了很多錢，其他城市的高架化也同樣花很多錢，「我想我們務實一點」。

根據市府報告指出，基隆捷運第1階段定案八堵到南港，全長約16.05公里，沿線設置13站，行政院宣布計畫經費約新台幣425億元，中央負擔7成7，基隆市需分擔經費約17.7億元，正由交通部鐵道局辦理綜合規劃及環評補充調查作業，預定民國121年通車。（編輯：李錫璋）1110802