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汐東捷運 蘇貞昌：中央全力支持解決北北基交通

2022/8/5 10:36
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（中央社記者黃旭昇新北5日電）行政院長蘇貞昌今天表示，汐東捷運可抒解北市南港、內湖、新北、基隆的交通，中央全力支持並盼加速建設，與地方合作。市長侯友宜說，地方相關交通配套已做好，就等中央核定。

行政院長蘇貞昌今天到新北市汐止視察汐東捷運計畫，他受訪時表示，今年2月底到基隆宣布基隆捷運建設時，當時北北基3市政府首長或副首長在場，他特別表示，基隆捷運應延長汐東捷運，解決人口密集的交通問題。

他說，5個月來加速汐東捷運的規劃與進度，這條路線可整合內湖、南港、新北、基隆，從汐止區公所到台北市東湖站，貫通新北有5個車站、台北有1個車站，中央會全力支持相關預算。

蘇貞昌說，感謝前交通部長林佳龍於2020年成立溝通平台談基隆捷運，後續交通部長王國材、各地方政府的市長一起合作，才讓汐東捷運有進展，並與汐止民生線脫鉤，與基隆捷運掛勾。他呼籲中央與地方一起合作，才是民眾的福氣。

蘇貞昌致詞時表示，市民期待很久的汐東捷運已經成熟階段，希望大家一棒接一棒，這項建設不是一個人獨自的功勞。對於新北市的需要，一定會大力支持，讓工程快點動工。

侯友宜表示，汐止交通擁塞，民眾為了一條捷運等了20年，市府在拓寬道路、預留共構路廊、車站用地取得等一步一腳印準備，新北市已經準備好，整體經費新台幣377億元，中央負擔58億元、新北市負擔205億元。不過，經費不是問題，都是取之於民，就等行政院核定就可以動工，新北馬上可以啟動，動作一定會很快。

侯友宜說，對中央與地方20年來所有曾經付出努力的人都心存感激，基隆、北市、新北等共同發展，對人民是好事，汐止民眾希望儘速解決交通夢魘，才是市府關心的事情，蘇貞昌今天的行程是否與選舉有關，並非其關心的事情。

交通部政務次長胡湘麟感謝新北市政府整合相關地區道路的路廊，交通部也會優化路線的走廊，加速推動捷運汐東線。

立法委員沈發惠表示，他在2003年擔任台北縣議員時就爭取汐止的捷運，他感謝蘇貞昌大力協助與整合，也謝謝新北市長侯友宜負擔新北端的建設經費。（編輯：李錫璋）1110805

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