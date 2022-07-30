讚李俊俋完整從政歷練 蘇貞昌：絕對稱職市長

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民進黨嘉義市長參選人李俊俋（右2）30日邀請行政院長蘇貞昌（左2）一起品嚐在地特色甜湯，雙方暢談嘉義市的過去與未來，蘇貞昌並讚揚李俊俋未來絕對是一名稱職好市長。右為行政院政務委員兼發言人羅秉成。（李俊俋競選辦公室提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月30日

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（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）民進黨籍嘉義市長參選人李俊俋今天邀請行政院長蘇貞昌一起品嚐在地特色甜湯「一銀仙草」，蘇貞昌讚揚李俊俋擁有完整從政歷練與經驗，未來絕對是一名稱職的好市長。

蘇貞昌今天南下嘉義市，相挺嘉義市長參選人李俊俋，李俊俋盡地主之誼，招待蘇貞昌一行人到「一銀仙草」品嚐在地特色甜湯，暢談嘉義市的過去與未來。

李俊俋表示，「一銀仙草」是橫跨三代嘉義人回憶，最初由「仙草阿伯」於嘉義市民生北路第一銀行的騎樓販售仙草冰，幾年前阿伯因年事已高，才將販賣近70年的仙草攤收起來，後來在一群八年級的嘉大畢業生努力下，透過仙草阿伯親身指導，讓「一銀仙草」重回嘉義市。

李俊俋指出，舊稱「二通」的嘉義市中正路一帶，是多數嘉義人的回憶，今天與行政院長蘇貞昌一同造訪，也是想讓院長更加了解嘉義市的現況，期盼中央、地方共同思考規劃，讓嘉義市能夠有不一樣的改變。

蘇貞昌表示，嘉義市是一個溫馨的城市，也擁有相當悠久的歷史文化，而仙草阿伯與年輕人的傳承，正是一方不藏私地傾囊相授，另一方更展現守護傳統美味、不畏創業艱難的決心。

蘇貞昌指出，李俊俋不畏艱難回嘉義市參選市長的決心，也是為了給嘉義市一個更美好的未來，即便公務繁忙，在百忙之中也要抽空相挺，李俊俋擁有完整的從政歷練與經驗，未來絕對是一名稱職的好市長。（編輯：謝雅竹）1110730