石破茂盼訪台建立契機 具體台日合作行動

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（中央社記者溫貴香台北28日電）在台訪問的前日本防衛大臣石破茂今天表示，台日應該怎麼合作，雖然大家有共同的精神理念，但目前在具體行動作為上還欠缺共識，希望經由這次的訪問建立契機，一個一個解決面臨的問題。

總統上午在總統府接見由日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」訪台團，成員包括日本前防衛大臣石破茂、前防衛大臣濱田靖一、前防衛副大臣長島昭久、參議院總務會副會長清水貴之。

石破茂致詞表示，蔡總統對於日本前首相安倍晉三的突然去世表示深沉哀痛與哀悼，對此表示感謝，但不會因為這次事件，就動搖日本民主主義與民主制度，絕對不會。

石破茂認為，日本對於亞太地區肩負的責任，不論是法制面整備、軍事能力的提升、經濟力量的提升，都不能只停滯在精神論，也就是嘴巴說說，必須要具體對亞太肩負起什麼樣的責任。他會延續安倍晉三的理念，肩負相對應的責任，持續推動。

他表示，希望經由這次的訪問建立契機，就有關於台日合作的具體事項，一個一個來解決。

他說，蔡總統曾經多次向台灣人民呼籲「自己的國家自己救」，他聽到這些話非常感動。在美國國會中的日美同盟決議，也是基於這樣的情形而推動，在亞太地區不要發生所謂「有事」的情況下，必須採取什麼樣的具體措施來防範。

石破茂進一步說明，比如事先設想在這個地區會發生什麼樣的事態，發生事態之後要根據什麼樣的條約、法律或運用什麼樣的武裝部隊來對抗等等，這些問題必須事先共同協商，必須要取得共識。

但他表示，在精神、理念上大家有一個共同思考，在具體行動作為上還欠缺共識。

他也說，為了世界經濟的繁榮，台灣扮演非常重要的角色，在多變的時期，蔡總統擔當重責大任，也兼具歷史上的意義。（編輯：翟思嘉）1110728