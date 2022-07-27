石破茂：實地訪台 才能思考日本安保政策

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（中央社台北27日電）日本前防衛大臣石破茂昨天在部落格寫道，此行（訪台）將與台灣政要舉行會談並與國會、軍方相關人員交換意見。他認為，要實現東北亞地區的和平穩定，必須營造此地區可相互對話的環境及實現軍事勢力均衡（Balance of Power）才行。

日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障之會」訪問團已抵台，將展開為期4天的訪台行程，共同團長為日本前防衛大臣石破茂眾議員、前防衛大臣濱田靖一眾議員。外交部對「思考日本安全保障之會」的成員來台訪問，表達誠摯歡迎。

石破在部落格中表示，包括他自己在內，很多人都預測到俄羅斯會對烏克蘭發動軍事侵略，而且也無法明確看出今後的展望。有人主張「今日烏克蘭，明日台灣」，但有關台灣的構圖變得愈來愈複雜，要想各種可能想到的劇本，詳查可適用的法律、條約或協定，徹底檢視其運用及裝備。

石破說，自己在卸任防衛廳長官（相當於目前的防衛大臣）後，曾單獨訪問台灣，觀摩漢光演習，並搭乘台灣海軍拉法葉艦，這已是逾15年前的事。現在與當時的情況完全改變，自己認為如果不再多看一次（實地訪台），就無法談論日本今後的安全保障政策。

石破茂與濱田靖一率領的訪問團，團員包括前防衛副大臣長島昭久眾議員及參議院總務會副會長清水貴之參議員等共計4位國會議員。

他們訪台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障議題進行意見交換。（編輯：高照芬）1110727