岸田新內閣多位屬親台派 綠委訪日團此行見到3位

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（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本首相岸田文雄今天改組內閣，19名閣員當中，立委郭國文這幾天所率的訪日團交流的對象中就有3人入閣。新任少子化大臣小倉將信5月、防衛大臣濱田靖一7月曾訪台。

今天岸田的新內閣當中，防衛大臣濱田靖一備受關注。岸田表示，之所以要儘速改組內閣主要是要因應「有事」（有緊急狀況），包括烏克蘭局勢、台灣海峽局勢、物價飆漲等經濟議題。

濱田上個月底才與前防衛大臣石破茂擔任共同團長率領「思考日本安全議員聯盟」團訪台。

本月4日至今天，民進黨籍立委、立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文、副會長何志偉、張廖萬堅、林楚茵、林靜儀等立委組團訪日，今天上午在離日前向駐日台媒發表此行成果。

何志偉表示，上個月底在台北與濱田互動，感覺濱田是一位很溫暖的人，曾留學美國，國際觀很紮實，所以在溝通時，感覺濱田吸收重點的能力強。何志偉還說，與濱田一行享受故宮文物意象的台灣美食時，濱田說食物造型美到捨不得吃，想打包帶回日本。

濱田的父親濱田幸一（1928至2012年）被暱稱「濱幸」（HAMAKO），在當眾議員時是日本政壇的「暴坊」（武鬥派），退出政壇後，常上藝人北野武的節目當名嘴，還自稱是「惡黨黨幹事長」。有別於父親的形象，濱田靖一不喜歡與媒體打交道，名氣不若同樣於1993年首度當上眾議員的安倍晉三、岸田文雄等人。

不過，濱田在2003年小泉內閣時擔任防衛廳副長官、當時防衛廳長官是石破茂。濱田於2008至2009年麻生內閣時擔任防衛大臣，是國會議員「新防衛族」（新國防族）的核心成員，與石破茂聯手處理有關「有事」法制等議題。

濱田還與當年還是參議員、這次內閣改組連任外務大臣的林芳正等同僚議員組成一個名為「Gi！nz」（發音ginz）的樂團。

團員自認是披頭四樂團（The Beatles）世代」，認為政治人物有時候與其發表很八股的長篇大論演說或發給人家硬梆梆內容的手冊，倒不如透過搖滾樂等宣傳政治理念，這樣較平易近人。這支樂團有時進行慈善義演募款捐給弱勢團體，也推廣骨髓銀行的普及。

郭國文表示，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後的第一團立委訪日團，由於共軍4日起實施「封鎖台灣」的軍演，台灣海峽局勢緊張升高，訪日團在日本期間備受注目。

郭國文說，訪日團7天共有16場拜會、見了將近70位政治人物與學者，多數國會議員都透露訪台意願。今天適逢岸田新內閣上路，他很高興此行遇到的國會議員當中有3人被延攬入閣。

加藤勝信今天第3度回鍋擔任厚生勞動大臣（相當於衛福部部長），他在去年的菅義偉內閣當中擔任官房長官。

41歲的眾議員小倉將信今天首度被延攬入閣擔任少子化大臣，他原本擔任自民黨青年局局長，曾於今年5月率青年局主管等訪台。自民黨青年局有「首相的搖籃」之稱，除了前兩年受疫情影響無法訪台，否則通常每年都有大批成員訪台。

立委訪日團日前也與眾議員河野太郎交流。曾擔任過防衛大臣、外務大臣、規制改革大臣的河野今天入閣擔任數位大臣。河野原訂上個月底與眾議員鈴木馨祐一同訪台，因確診無法成行，僅透過視訊參與2022凱達格蘭論壇。2天前他對郭國文等人說：「今年無論如何，一定要去台灣拜訪。」

岸田新內閣當中，女性閣員僅2人，其中一位就是擔任經濟安保大臣的高市早苗。在閣僚接待室的席次當中，高市將被安排坐在首相岸田的左鄰位置，是內閣第2號人物，岸田的右鄰位置則是連任的外務大臣林芳正。

高市去年年底接受前首相安倍晉三的大力推薦，參選日本執政黨自由民主黨（自民黨）黨總裁選舉，與岸田、當時擔任行政改革大臣的河野太郎角逐總裁職位，等於是爭取首相寶座。在選戰期間，她提出「首位女性首相誕生！」的口號，還與總統蔡英文舉行視訊對談。

這場黨總裁選舉由岸田勝出，高市被任命為自民黨政調會長，是自民黨4大高層主管之一。她負責眾議院大選的政見有關外交的政策，明載歡迎台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

她去年12月接受日本李登輝之友會之邀以「台灣與日本安全保障」為題演說指出，因應台灣海峽危機，美日應先擬定共同作戰計畫，志同道合國家應儘速建立包含台灣在內的多國間合作體制。上個月24日她再度接受日本李友會之邀，以「經濟安全保障」為題發表對台日關係的看法。

針對已故前首相安倍晉三前年12月所說的「台灣有事就是日本有事」，她認為，在國防上、經濟安全保障上確實如此。她強調：「台日友情要深化，進行各種資訊交換，國防方面、經濟安保方面台日都應互相扶持。絕對不能讓台灣變成第二個香港。」（編輯：林治平）1110811