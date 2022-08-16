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傳日華懇議員團將訪台 外交部：疫後互訪是正常現象

2022/8/16 20:51（8/16 21:14 更新）
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日媒報導「日華議員懇談會」會長古屋圭司將於22日到24日訪台。（中央社檔案照片）
日媒報導「日華議員懇談會」會長古屋圭司將於22日到24日訪台。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩台北16日電）日媒報導「日華議員懇談會」會長古屋圭司將於22日到24日訪台，外交部表示，「日華議員懇談會」在疫情前每年均定期組團訪台，在台日邊境管制逐漸放寬之際，雙方恢復友好互訪都是正常現象。

日本共同社報導，日本國會最大團體「日華議員懇談會」會長、執政黨自民黨籍眾議員古屋圭司考慮8月22日至24日訪問台灣，並與總統蔡英文與台灣國防當局會談。古屋圭司上次訪台是2020年9月出席前總統李登輝的告別式。

共同社報導指出，美國眾議院議長裴洛西本月初訪台後，台灣海峽緊張升高之際，古屋訪台很可能刺激中國。

外交部發言人歐江安向中央社表示，訪團的成員、訪台旨趣與相關行程等事宜，外交部正在安排中，會在適當時機對外說明。

歐江安指出，台日雙方長年以來始終維持緊密互訪交流，日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」在疫情前每年均定期組團訪台，在台日邊境管制逐漸放寬之際，雙方逐步恢復友好互訪都是正常現象。

歐江安表示，外交部歡迎日本各界組團來台訪問，持續深化雙邊在各領域的實質友好關係。（編輯：蘇龍麒）1110816

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