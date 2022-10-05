多倫多辦事處國慶酒會 加國政要讚台灣民主韌性

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（中央社記者胡玉立多倫多4日專電）駐多倫多台北經濟文化辦事處昨晚舉辦中華民國111年國慶酒會，處長陳錦玲強調，台灣是國際社會應對各項挑戰不可或缺的重要夥伴。與會加國政要讚揚台灣堅守民主、展現韌性。

這是睽違2年後，國慶酒會再度恢復以實體形式舉行，加拿大政、僑、商、學、警及領事團等各界數百人出席，共同慶賀。

陳錦玲致詞時細述疫情期間，台灣捐贈口罩及醫療設備給國際社會，與美、日等友好國家攜手合作增加晶片生產量能，確保供應鏈安全；當烏克蘭遭遇俄羅斯入侵時，台灣積極協助烏克蘭政府與人民保衛國家與自由。

她指出，台灣安全幾乎每天面臨中國戰機和艦艇的騷擾威脅，台灣的國際參與持續遭到北京阻撓。面對這些挑戰，台灣政府與人民團結一心捍衛主權、維護民主自由，並加強經濟韌性與繁榮；台灣在去年世界貿易規模評比中，名列第16大貿易國。

陳錦玲感謝加拿大及其他理念相同國家的大力支持，包括加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）5月於國會明確表示支持台灣加入多邊論壇與機構；8月初，加國外長趙美蘭（Mélanie Joly）與七大工業國集團（G7）其他外長共同重申致力維護台灣海峽和平穩定的決心；同時有越來越多加拿大國會議員倡議深化台加關係。

陳錦玲強調，台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及洽簽「台加投資促進及保障協議」（FIPA）將進一步加深台加經貿關係，希望加拿大支持加速完成這兩項工作。

加國聯邦眾議員艾齊森（Scott Aitchison）致詞表示，台灣面臨艱鉅挑戰的力量和勇氣，令人尊敬；台灣不僅是自由燈塔，經濟實力也令人刮目相看。他將持續支持推動台加深化經濟文化等各方面交流合作。

安大略省教育廳長萊切（Stephen Lecce）強調，台加共享的人權自由和法治等價值超越國界，台灣小而強大，為自由奮鬥的精神和韌性，令人感動與激賞，也是加拿大台灣僑民的驕傲。他感謝台灣人民在加拿大面臨疫情挑戰的艱難時刻，毫不猶豫伸出援手支持，展現台加間真摯友誼。

僑務委員范瑋代表大多倫多地區僑界致詞，期許加國僑胞鄉親盡自己最大努力，促進台加雙邊關係的提升，讓台灣能在國際舞台上享受平等、尊嚴的地位。（編輯：周永捷）1111005