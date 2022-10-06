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法國跨黨派政要出席國慶酒會 同聲捍衛台灣民主

2022/10/6 17:15（10/6 17:31 更新）
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駐法代表處5日晚間國慶酒會冠蓋雲集，跨黨派議員出席挺台。戴扈傑（中）、博多黑（右3）、巴緹斯黛（左2）、歐利（左1）、巴贊-馬格拉（Valérie Bazin-Malgras）（右2）等議員與吳志中（左3）代表合照。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月6日
駐法代表處5日晚間國慶酒會冠蓋雲集，跨黨派議員出席挺台。戴扈傑（中）、博多黑（右3）、巴緹斯黛（左2）、歐利（左1）、巴贊-馬格拉（Valérie Bazin-Malgras）（右2）等議員與吳志中（左3）代表合照。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月6日
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（中央社記者曾婷瑄巴黎6日專電）200多位法國跨黨派議員、官員等貴賓昨晚齊聚駐法代表處參與國慶酒會。駐法代表吳志中表示，台法關係越發緊密，兩國將繼續攜手合作。出席貴賓則表示，台灣民主是典範，值得尊敬捍衛。

200多位法國政壇、學界、記者、藝術家齊聚巴黎奧塞美術館後方的駐法代表處，慶祝中華民國（台灣）111年國慶，台法雙方交流熱絡。

其中包括法國勞工部跨部會協調人杜樂梅（Patrick Toulmet）、最高行政法院國務委員古南（Yves Gounin）、巴黎市政府能源轉型事務總代表暨外交部前人權大使克羅凱特（Francois Croquette）等現任政府官員，還有巴拉圭、捷克、立陶宛等友好國家駐法外交官，及教廷常駐聯合國教科文組織（UNESCO）代表索維桂迪（Éric Soviguidi）。

行動不便的杜樂梅接受中央社訪問時表示，曾陪伴女兒交換計畫到台灣，「我愛上了這個國家，小女更是完全迷住，台灣是她的國家了。台灣無障礙設計很棒，我很尊敬這個國家，也敬佩總統蔡英文與吳志中大使的勇氣，台灣值得欽佩」。

兩院跨黨派重量級政治人物也應邀出席，包括國民議會前議長、友台小組前主席戴扈傑（François de Rugy）、議員博多黑（Eric Bothorel）、巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）、歐利（Yannick Haury）等。

參議院方面，外交國防委員會成員暨友台小組成員維里尼（André Vallini）、9月率團訪台的參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）、法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、德維莎（Brigitte Devésa）等也共襄盛舉。

吳志中致詞時妙語如珠，全場笑聲與道賀聲此起彼落，滿堂喝采。他指出，據經濟學人最新民主指數，台灣民主成熟全球第8。另外，國內生產毛額為法國1/4，接近瑞士，也是歐盟第14大貿易夥伴，與加拿大同級，超越澳洲。

然台灣卻仍因為中國施壓，遭國際社會與機構孤立。所幸近幾年來台法關係積極推進，不僅國會上下議院皆壓倒性通過挺台參與國際組織決議文，今年目前為止更有3個國會代表團訪台。

吳志中說，中國對台史無前例軍演與威脅帶來意想不到的效果，他近期接受27次國際媒體專訪，讓國際聽到常被忽略的台灣聲音。「今年台灣能見度與形象達高峰，台灣不再是禁忌，而是『成功故事』」，並強調台灣將堅定捍衛與法國共享的民主、人權普世價值。

9月剛率團訪台的法蘭西學院人文及政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）接著代表法方致詞，指出中華民國作為國家存在與人民自決的權利，表示「欽佩你們的國家與人民... 你們以堅定決心面對威脅，卻以令人無法接受的方式被排除在國際組織外。法國和所有民主國家有責任捍衛台灣的存在。你們民主是典範，是法國該學習的」。

經濟委員會副主席巴緹斯黛過去7、8年每年參與國慶，她告訴記者，很欽佩台灣民主，想藉機和讀者說，他們和台灣站在一起，「台灣在公衛、經濟、和平上都能帶來協助。對我而言，今晚非來不可」。

友台小組前副主席博多黑則告訴中央社，每年他都會來慶祝和分享台法交流的推進。面對中國陡增的威脅，他強調法國也會協助維持台海現況，也期待國民議會友台小組重新組成後能再次訪台。

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另外，台法文化獎得主高格孚（Stéphane Corcuff）、智庫亞洲中心（Asia Centre）主席迪蒙柳（Jean-François Di Meglio）、法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）、法新社前駐北京記者董尼德（Pierre-Antoine Donnet）、「台灣，數位民主」旅法日本導演渡邊謙一伉儷等人也出席同慶。

現場提供台灣美饌，氣氛歡樂，表定活動時間結束後仍有不少貴賓流連不捨，把握機會交流。駐法代表處9日另將舉辦學生場與僑胞場國慶酒會，邀僑民共襄盛舉。（編輯：林憬屏）1111006

駐法代表吳志中國慶酒會致詞時妙語如珠，全場笑聲與道賀聲此起彼落，語畢獲得滿堂采。致詞後吳志中伉儷與賓客手持香檳舉杯為中華民國台灣敬酒。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月6日
駐法代表吳志中國慶酒會致詞時妙語如珠，全場笑聲與道賀聲此起彼落，語畢獲得滿堂采。致詞後吳志中伉儷與賓客手持香檳舉杯為中華民國台灣敬酒。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月6日
200多位法國政壇、學界、記者、藝術家5日晚間齊聚巴黎奧塞美術館後方的駐法代表處，慶祝中華民國台灣111年國慶，台法雙方交流熱絡。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月6日
200多位法國政壇、學界、記者、藝術家5日晚間齊聚巴黎奧塞美術館後方的駐法代表處，慶祝中華民國台灣111年國慶，台法雙方交流熱絡。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月6日
9月剛率團訪台的法蘭西學院人文及政治科學院終身秘書皮特應邀代表法方致詞，強調台灣作為國家存在與人民自決的權利，並表示法國和所有民主國家都有責任捍衛台灣的存在。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月6日
9月剛率團訪台的法蘭西學院人文及政治科學院終身秘書皮特應邀代表法方致詞，強調台灣作為國家存在與人民自決的權利，並表示法國和所有民主國家都有責任捍衛台灣的存在。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月6日
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