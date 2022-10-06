法國跨黨派政要出席國慶酒會 同聲捍衛台灣民主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎6日專電）200多位法國跨黨派議員、官員等貴賓昨晚齊聚駐法代表處參與國慶酒會。駐法代表吳志中表示，台法關係越發緊密，兩國將繼續攜手合作。出席貴賓則表示，台灣民主是典範，值得尊敬捍衛。

200多位法國政壇、學界、記者、藝術家齊聚巴黎奧塞美術館後方的駐法代表處，慶祝中華民國（台灣）111年國慶，台法雙方交流熱絡。

其中包括法國勞工部跨部會協調人杜樂梅（Patrick Toulmet）、最高行政法院國務委員古南（Yves Gounin）、巴黎市政府能源轉型事務總代表暨外交部前人權大使克羅凱特（Francois Croquette）等現任政府官員，還有巴拉圭、捷克、立陶宛等友好國家駐法外交官，及教廷常駐聯合國教科文組織（UNESCO）代表索維桂迪（Éric Soviguidi）。

行動不便的杜樂梅接受中央社訪問時表示，曾陪伴女兒交換計畫到台灣，「我愛上了這個國家，小女更是完全迷住，台灣是她的國家了。台灣無障礙設計很棒，我很尊敬這個國家，也敬佩總統蔡英文與吳志中大使的勇氣，台灣值得欽佩」。

兩院跨黨派重量級政治人物也應邀出席，包括國民議會前議長、友台小組前主席戴扈傑（François de Rugy）、議員博多黑（Eric Bothorel）、巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）、歐利（Yannick Haury）等。

參議院方面，外交國防委員會成員暨友台小組成員維里尼（André Vallini）、9月率團訪台的參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）、法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、德維莎（Brigitte Devésa）等也共襄盛舉。

吳志中致詞時妙語如珠，全場笑聲與道賀聲此起彼落，滿堂喝采。他指出，據經濟學人最新民主指數，台灣民主成熟全球第8。另外，國內生產毛額為法國1/4，接近瑞士，也是歐盟第14大貿易夥伴，與加拿大同級，超越澳洲。

然台灣卻仍因為中國施壓，遭國際社會與機構孤立。所幸近幾年來台法關係積極推進，不僅國會上下議院皆壓倒性通過挺台參與國際組織決議文，今年目前為止更有3個國會代表團訪台。

吳志中說，中國對台史無前例軍演與威脅帶來意想不到的效果，他近期接受27次國際媒體專訪，讓國際聽到常被忽略的台灣聲音。「今年台灣能見度與形象達高峰，台灣不再是禁忌，而是『成功故事』」，並強調台灣將堅定捍衛與法國共享的民主、人權普世價值。

9月剛率團訪台的法蘭西學院人文及政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）接著代表法方致詞，指出中華民國作為國家存在與人民自決的權利，表示「欽佩你們的國家與人民... 你們以堅定決心面對威脅，卻以令人無法接受的方式被排除在國際組織外。法國和所有民主國家有責任捍衛台灣的存在。你們民主是典範，是法國該學習的」。

經濟委員會副主席巴緹斯黛過去7、8年每年參與國慶，她告訴記者，很欽佩台灣民主，想藉機和讀者說，他們和台灣站在一起，「台灣在公衛、經濟、和平上都能帶來協助。對我而言，今晚非來不可」。

友台小組前副主席博多黑則告訴中央社，每年他都會來慶祝和分享台法交流的推進。面對中國陡增的威脅，他強調法國也會協助維持台海現況，也期待國民議會友台小組重新組成後能再次訪台。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，台法文化獎得主高格孚（Stéphane Corcuff）、智庫亞洲中心（Asia Centre）主席迪蒙柳（Jean-François Di Meglio）、法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）、法新社前駐北京記者董尼德（Pierre-Antoine Donnet）、「台灣，數位民主」旅法日本導演渡邊謙一伉儷等人也出席同慶。

現場提供台灣美饌，氣氛歡樂，表定活動時間結束後仍有不少貴賓流連不捨，把握機會交流。駐法代表處9日另將舉辦學生場與僑胞場國慶酒會，邀僑民共襄盛舉。（編輯：林憬屏）1111006

駐法代表吳志中國慶酒會致詞時妙語如珠，全場笑聲與道賀聲此起彼落，語畢獲得滿堂采。致詞後吳志中伉儷與賓客手持香檳舉杯為中華民國台灣敬酒。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月6日

200多位法國政壇、學界、記者、藝術家5日晚間齊聚巴黎奧塞美術館後方的駐法代表處，慶祝中華民國台灣111年國慶，台法雙方交流熱絡。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月6日