青年日報社慶 蔡總統肯定宣揚國防政策重任

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（中央社台北7日電）青年日報社今天70週年社慶，三軍統帥總統蔡英文錄製祝賀影片，除表達祝福，也肯定青年日報70年來記錄國軍戮力戰備演訓的辛勞與成果，讓民眾更加了解國軍守土衛國精神。

青年日報上午透過臉書發布蔡總統祝賀影片；蔡總統說，今天是青年日報70週年社慶，祝福青年日報生日快樂；這70年來，青年日報的報導，記錄國軍辛勞與成果，不論國防政策、部隊戰備演訓實況，因為青年日報努力，讓民眾更加了解，感受到國軍守土衛國精神。

蔡總統說，青年日報與時俱進，善用新媒體，用生動活潑方式，多元的傳播管道，讓民眾更加認同國軍，強化民眾對國軍的支持，感謝青年日報所有人員辛苦付出，期許青年日報繼續以專業帶來更多精彩軍聞報導，一起為守護國家貢獻心力，恭喜滿70歲的青年日報邁入新的里程碑。

根據青年日報資料，民國41年10月10日，國防部為強化官兵精神思想、鼓舞軍心並提振士氣，創辦「青年戰士報」，初期僅對軍中發行。後為擴大文宣成效，於73年10月10日更名為「青年日報」，每天為社會各界與部隊帶來國家發展的重要資訊，是官兵掌握新知重要刊物。（編輯：蘇志宗）1111007