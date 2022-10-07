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國家文藝獎贈獎典禮 蔡總統出席花贈得主

2022/10/7 16:02（10/7 16:11 更新）
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總統蔡英文（左5）、文化部長李永得（右1）7日下午在台北表演藝術中心出席「第22屆國家文藝獎頒獎典禮」，與得獎人合影留念。中央社記者吳家昇攝 111年10月7日
總統蔡英文（左5）、文化部長李永得（右1）7日下午在台北表演藝術中心出席「第22屆國家文藝獎頒獎典禮」，與得獎人合影留念。中央社記者吳家昇攝 111年10月7日
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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）向「與藝術相愛的人」致敬，國家文藝獎贈獎典禮今天舉行，7名得獎者邱火榮、郭中端、黃明川、平路、王榮裕、張艾嘉以及布拉瑞揚．帕格勒法出席領獎，總統蔡英文也贈花致詞，場面溫馨。

蔡總統致詞時表示，國家文藝獎是文化界一大盛事，典禮開始之前已經跟所有得獎者見面話家常、交換意見，她在致詞時表示，布拉瑞揚透過舞蹈傳達自己的身分與文化，相信布拉瑞揚也在現場的母親，一定是感到非常驕傲。

蔡總統說，文學類得主平路是她經常請益的對象，她筆下不離歷史土地之愛，希望可以繼續讀到新作。景觀建築家郭中端是朋友口中的「俠女」，致力讓土地變得更好；北管藝師邱火榮自許從廟會到布袋戲都需要北管，他會一直努力。

蔡總統說，黃明川是她台大法律系學長，以獨立製片姿態堅持做自己，做出充滿批判力的作品。張艾嘉從演員到導演，每種身分都為華語世界帶來優秀作品；王榮裕一生為劇團懸命，走闖南北各地，「大家得獎都是實至名歸，期待大家一起為藝術上的福爾摩沙時代努力。」

文化部長李永得表示，2022國家文藝獎代表國家對於得獎者的努力，表達最高的敬意跟謝意，「要感謝蔡總統，每一屆都親自到場來贈獎，更代表國家的重視。」

李永得也說，藝文界雖然環境辛苦，但是大家認真努力創作，讓台灣人才沒有流失，創作能量沒有中斷，感謝藝文界努力，也再一次恭喜得獎者。

今天典禮現場由無獨有偶工作室劇團演出「穿越真實的邊界」開場，藝文界人士近300名貴賓與會，共同分享得獎者的喜悅與榮耀。（編輯：張芷瑄）1111007

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