蔡英文多次到台中站台 蔡其昌：為建設超前部署

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（中央社記者蘇木春台中6日電）民進黨昨天赴台中召開行動中常會，兼任黨主席的總統蔡英文為台中市長參選人蔡其昌等人助選，對於蔡英文多次站台，蔡其昌今天表示，他提出的台中大建設，都需要中央支持，他是在「超前部署」。

民進黨昨天赴台中召開行動中常會，會前蔡英文與蔡其昌、彰化縣長參選人黃秀芳、苗栗縣長參選人徐定禎、南投縣長參選人蔡培慧等人召開民進黨「翻轉中台灣」記者會，並共同呼喊當選口號。

針對蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌多次到台中助選，是否能拉抬選情，蔡其昌今天接受媒體聯訪時表示，他們來會對聲勢有所幫助，更重要的是，他提出的台中大建設，都需要中央支持，他展現跟中央合作的態度、執行預算的能力，爭取中央認同與支持，對台中未來的大建設才有幫助，他是在「超前部署」。

蔡其昌說，他對選情一直很有信心，民調都是參考、尊重，他被徵召到今天，跑遍大街小巷，握遍選民的手並辦理數百場演講，用熱誠、誠意、雙腳雙手，讓民眾看見與認同，選舉就是這樣子，大家要比牛肉在哪裡、政見在哪裡，其他都不是選民所要的。

台中市環保局太平區清潔隊昨天舉辦淨山活動，民眾發現有清潔隊員先在步道丟垃圾再撿拾引發議論，環保局表示，這是隊員個人不當行為，並非常態，將依規懲處及加強教育訓練。

蔡其昌指出，一個市長如果重視包裝、形式主義，就會上行下效，城市的進步不能光靠包裝，光靠公關也不會讓城市發展，台中市只有務實理性、拋棄公關、置入與包裝，城市才會進步。（編輯：謝雅竹）1111006