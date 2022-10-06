預告還有2訪台團 德國議員無懼施壓：不接受告訴我們不能去哪

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德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯：魏爾胥）強調，對於大國以軍事力量威脅小國，德國拒絕接受。圖為威爾許3日會見總統蔡英文。中央社記者鄭傑文攝 111年10月3日

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（中央社記者黃雅詩台北6日電）德國國會友台小組今天舉行訪台記者會，率團主席威爾許強調，對於大國以軍事力量威脅小國，德國拒絕接受。副主席布德也說，德國議員本就會訪問各地，「若有些國家突然告訴我們不能去哪，這無法接受。」

威爾許表示，此行會晤產官學界領袖，談論德台目前情況，觸及「各種非常細節的合作可能性」。副主席薛佛勒則透露，近期將另有一團德國國會人權委員會訪團來台，明年也預期有國會年輕議員團來台，他個人認為，德應設法與台灣簽署投資保護與自由貿易協定。

「德國國會友台小組」2日至6日訪台，今天在外交部舉行總結行程記者會，出席者包括台德國會友好小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯：魏爾胥）及5位副主席布德 （Katrin Budde）、史蒂芬（Till Steffen ，另譯：徐德分）、薛佛勒（Frank Schäffler，另譯：薛福勒）、克拉夫特（ Rainer Kraft ，另譯：卡福特）、雷伊（Caren Lay，另譯：萊伊）及駐德代表謝志偉。

威爾許表示，來訪5天行程豐富，訪團跟總統蔡英文、副總統賴清德、立法院長游錫堃，以及德商、文化界交流，包括拜訪歌德學院、德國學術交流中心，也與台灣學者、智庫代表談話。

威爾許表示，台德同為民主法治國家，有很多類似情況，例如他首次見到蔡總統時，他代表德國執政黨，蔡總統當時是以反對黨身分參選總統，現在他隸屬德國最大反對黨，蔡總統則當選執政，顯示德台都尊重民主政治，因此「德國議員很喜歡來台灣見夥伴」。

布德表示，她每次來台都受到熱情接待，能跟很多單位開放交流，「沒有任何限制」，正印證了台灣的自由民主，德國議員本就會到全世界旅行，「若有些國家突然告訴我們不能去哪，這無法接受。」她個人來自東德，對轉型正義特別有經驗，也盼深化與台相關文化交流。

史蒂芬表示，台德有很多共同議題，包括氣候變遷、科學、能源危機，德國能源對外依存度很大，從俄烏戰爭學到的教訓是，能源供應也可變成威脅政治的武器，台灣也面臨類似威脅。台德在氣候變遷議題都有宏大目標並追求能源轉型，德國開始較早，但台灣也有很多創新值得學習。

史蒂芬表示，台灣與烏克蘭狀況不盡相同，但可學到的教訓是民主國家應互相支持，因為俄羅斯、中國等威權獨裁國家也會合作無間，因此需促進民主合作。

媒體詢問，為強化挺台力道，德國國會是否可能更頻繁訪台？威爾許表示，他個人感覺不會增加更多訪團來台灣，在疫情之前，德國議會團本就常來訪台，疫情過後只是恢復正常情況而已。

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媒體詢問德國是否可能給予台灣外交承認，或德國是否可能改變對中政策，威爾許回應表示，國會團無法代表德國政府或外交部，訪團成員來自6個不同政黨，對外交政策看法也不盡相同，因此無法提供相關評論。

媒體詢問台灣半導體是否可能去德國設廠？威爾許表示，此行談到半導體跟再生能源議題，也會晤一些企業代表，但國會訪問只是增進對話與交流，並未準備簽署任何貿易協定。（編輯：翟思嘉）1111006