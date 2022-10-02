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德國議員：藉訪台告訴中國 無權干涉國會間交流

2022/10/2 23:30
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（中央社台北2日綜合外電報導）德國國會跨黨派6位議員今天抵台訪問。他們表示，在中國升高對台威脅之際造訪台灣，除表達對台灣的支持，也是要告訴中國不應干涉國會之間的正常交流。

德新社（DPA）報導，德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯魏爾胥）表示：「問題不在於這次對一個民主國家的和平之旅，而在於一個神經過敏的獨裁政權以飛彈和軍事侵略等做出的過度反應。」

他說：「議員交流不能成為中國共產黨人採取劍拔弩張行為的藉口，也不能成為進一步侵犯台灣領海和領空的藉口。」

威爾許說，作為德國友台國會團體，他們與台灣立法院維持著外交政策關係。

他說：「為了這一目的，代表團會不定期前來台灣。我們也會在我們的聯邦議院（Bundestag）接待來自台灣立法院的代表團。」

代表團中的綠黨政治人物史蒂芬（Till Steffen，另譯，徐德分）告訴德國之聲（Deutsche Welle）中文頻道，在這樣的時候，展現與台灣的友誼很重要。

史蒂芬表示，德國對台灣和中國的政策多年來沒有改變，如果國會議員對訪台裹足不前，那才叫不一樣。他說：「在中國威脅台灣之際，如果我們不去訪問台灣，對台灣將會是一個負面訊號。」他說，中國不應「干涉」這項合作。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪問台北後，中國隨即在台灣附近舉行大規模軍事演習。這是其後第二個訪台的歐洲大國代表團，一個法國國會代表團於9月初訪問了台灣。

德國聯邦議院人權委員會也計劃在10月底訪問台灣。

在德國的亞洲貿易夥伴中，台灣排名第5，而台灣與其他歐盟成員國的貿易，皆不如與德國的貿易多。去年雙方貨物貿易額超過200億美元。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111002

威爾許
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