德國會跨黨派訪團清晨抵台 將晉見總統展開交流[影]

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德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）（左3）2日清晨率跨黨派訪團搭機來台，外交部常務次長俞大㵢（左4）及德國在台協會人員前往接機，一行人由台灣駐德國代表謝志偉（右1）陪同搭機來台，隨即由接機人員引領禮遇通關。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月2日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場2日電）德國國會友台小組主席威爾許今天清晨率跨黨派訪團搭機來台，威爾許未在桃機發表談話，外交部表示，部分團員因班機銜接問題，會在2日下午或3日陸續抵達，早上有4人先抵台。

威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯魏爾胥）2日至6日來台訪問，團員包括跨黨派5名友台小組副主席，一行人由台灣駐德國代表謝志偉陪同，搭乘中華航空公司CI62班機，在清晨7時8分抵達桃園國際機場。

外交部由常務次長余大㵢及德國在台協會人員接機，一行人並未在桃機發表談話，在接受媒體拍照後，隨即由接機人員引領禮遇通關。

外交部表示，部分訪團成員因班機銜接問題，所以早上先到4人，分別是台德國會友好小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch ，另譯魏爾胥），還有副主席布德（Katrin Budde ）、副主席史蒂芬（Dr. Till Steffen ，另譯徐德分），以及副主席克拉夫特（Dr. Rainer Kraft ，另譯卡福特），其他成員會在下午或星期一陸續抵達。

外交部9月29日發布新聞稿表示，這次德國國會友台小組訪團是繼2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，睽違3年的第一個德國訪團。

外交部指出，訪團不僅是德國國會的官方正式出訪性質，也是在中國藉口美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台升高對台軍事威脅後，繼法國國會訪團又一歐洲重要國家，以實際行動展現對台灣堅定支持。

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外交部表示，訪問團7名成員分別代表德國基民/基社聯盟、社會民主黨、綠黨、自民黨、另類選擇黨及左黨。

外交部說，訪團此行將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，並將與「臺灣與德國議會議員友好協會」委員會晤、拜會立法院、與安全議題相關的機構及智庫晤談交流，另外將參訪台南科學園區並與廠商交流，持續深化台德在經貿投資、高科技產業及供應鏈安全等領域的合作。（編輯：張銘坤）1111002

德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）（前右）2日清晨率跨黨派訪團搭機來台，外交部常務次長俞大㵢（前左）接機，一行人並未在桃機發表談話。外交部表示，這次德國國會友台小組訪團是繼2019年COVID-19疫情爆發以來，睽違3年的第一個德國訪團。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月2日