美密西根州眾院決議挺台 雙方關係密上加密

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（中央社記者廖漢原紐約9日專電）美國密西根州眾議院接續州參議院，連續4年跨黨派通過友台決議，力挺台灣參與國際組織及台美經貿合作，肯定台灣推動總合外交，台灣與密西根關係密上加密。

台灣與密西根州關係密切，州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）曾兩度訪台、去年在台設立辦事處，州參議院1日通過友台決議，州眾議院8日接續通過友台決議案。

決議文由州眾議院友台連線共同主席摩根（Jason Morgan）、葛林（Jaime Greene）及布林（Kelly Breen）、麥唐納（Sharon MacDonell）等10名州眾議員簽署，獲全體議員無異議通過。

決議文指出，台美共享自由、民主、人權、法治和繁榮價值，雙方經貿特別是農業貿易關係緊密，支持續推動「避免雙重課稅協定」、「台美21世紀貿易倡議」及「印太經濟框架」（IPEF），促進台灣與密州經貿持續深化。

密州州長惠特梅爾訪台曾拜會正副總統賴清德及蕭美琴、設立駐台辦事處、簽署備忘錄等。密州台僑活躍，台裔社群能見度高。

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決議文支持台灣有意義參與國際組織、以「台灣」稱呼，並呼籲聯邦政府持續基於共享價值提供防衛必要軍售，堅定表達挺台立場。瞭解台灣積極推動總合、價值及同盟外交，有能力及意願履行國際責任，與世界合作因應人道醫療援助挑戰。

駐芝加哥辦事處長類延峰早前出席州眾院提案時強調，深信台灣與美國中西部關係將更上層樓，呼籲反對中國錯誤解讀聯大2758號決議，辦事處將堅定持續與美國友人推動交流合作。（編輯：唐聲揚）1140510