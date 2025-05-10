加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
傅崐萁競選小物案 李慶隆100萬元交保科技監控
首頁 / 政治

美密西根州眾院決議挺台 雙方關係密上加密

2025/5/10 07:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約9日專電）美國密西根州眾議院接續州參議院，連續4年跨黨派通過友台決議，力挺台灣參與國際組織及台美經貿合作，肯定台灣推動總合外交，台灣與密西根關係密上加密。

台灣與密西根州關係密切，州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）曾兩度訪台、去年在台設立辦事處，州參議院1日通過友台決議，州眾議院8日接續通過友台決議案。

決議文由州眾議院友台連線共同主席摩根（Jason Morgan）、葛林（Jaime Greene）及布林（Kelly Breen）、麥唐納（Sharon MacDonell）等10名州眾議員簽署，獲全體議員無異議通過。

決議文指出，台美共享自由、民主、人權、法治和繁榮價值，雙方經貿特別是農業貿易關係緊密，支持續推動「避免雙重課稅協定」、「台美21世紀貿易倡議」及「印太經濟框架」（IPEF），促進台灣與密州經貿持續深化。

密州州長惠特梅爾訪台曾拜會正副總統賴清德及蕭美琴、設立駐台辦事處、簽署備忘錄等。密州台僑活躍，台裔社群能見度高。

google news透過 Google News追蹤中央社

決議文支持台灣有意義參與國際組織、以「台灣」稱呼，並呼籲聯邦政府持續基於共享價值提供防衛必要軍售，堅定表達挺台立場。瞭解台灣積極推動總合、價值及同盟外交，有能力及意願履行國際責任，與世界合作因應人道醫療援助挑戰。

駐芝加哥辦事處長類延峰早前出席州眾院提案時強調，深信台灣與美國中西部關係將更上層樓，呼籲反對中國錯誤解讀聯大2758號決議，辦事處將堅定持續與美國友人推動交流合作。（編輯：唐聲揚）1140510

賴清德
美新罕布什爾州參院首度聲明 支持台灣國際參與朱立倫提希特勒 卓榮泰：影響國家形象、非內政問題【專訪】
蕭美琴
陳建仁：盼教宗良十四世帶領世界走向和平繁榮美密西根州參議院決議案 連續4年通過挺台文件
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：