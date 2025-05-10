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美新罕布什爾州參院首度聲明 支持台灣國際參與

2025/5/10 07:09（5/10 07:36 更新）
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（中央社記者廖漢原紐約9日專電）美國新罕布什爾州參議院首度共同連署聲明，支持台灣參與世界衛生組織與國際民航組織等國際機構。

新罕布什爾州參議院全體議員8日首度簽署聲明，力挺台灣參與國際組織，肯定正副總統賴清德與蕭美琴就任週年及台美關係進展。這是該州參議院近10年首度共同連署聲明挺台。

聲明由州參議院多數黨黨鞭藍恩（Timothy Lang）、行政委員會主席皮爾（Howard Pearl）共同提出，參議院議長卡森（Sharon Carson）及全體參議員簽署。

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聲明指出，今日台美雙邊關係為史上最佳，20日為正副總統賴清德及蕭美琴就任週年，展現台灣民主活力。2024年，台灣是美國第7大貿易夥伴，支持台美簽署雙邊貿易協定，參與世衛（WHO）及國際民航組織（ICAO）等機構。

駐波士頓辦事處長廖朝宏出席接受連署聲明。他表示，面對來自極權國家威脅恫嚇，台灣人民堅定守護自由與民主，感謝新州參院所有議員支持，讓台灣人民更有信心對抗威權國家，也感謝出席的新州僑界代表，共同努力進一步提升台灣與新州的關係。（編輯：陳承功）1140510

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