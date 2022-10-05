中彰投苗集結 蔡英文：剩下52天翻轉中台灣

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（中央社記者葉素萍台中5日電）民進黨今天移師台中召開行動中常會，台中、彰化、南投、苗栗4縣市長參選人集結。民進黨主席蔡英文說，中台灣缺少會做事的地方首長，剩下52天，要翻轉中台灣，自信顧台灣。

蔡英文與苗栗縣長參選人徐定禎、彰化縣長參選人黃秀芳、南投縣長參選人蔡培慧、台中市長參選人蔡其昌在民進黨中常會前召開「翻轉中台灣」記者會。

蔡英文說，過去2年9個月，因為全體人民團結防疫，讓疫情穩定控制。10月13日就要開放邊境，台灣朝向正常生活再邁進一大步。

她說，台灣防疫成績讓世界看見台灣、肯定台灣。像是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）就說，台灣防疫的成功，是全世界的模範。這是全體人民團結防疫的成果，應該彼此肯定、互相鼓勵，「而不是在選舉中作政治操作，這無法抹滅防疫的辛勞，更無助於防疫工作。」

蔡英文表示，這2年多來，政府穩定控制疫情，也穩健發展經濟，中台灣就扮演拚經濟的重要角色。政府推動的「六大核心戰略產業」，很多關鍵基地都在中台灣；國機國造和F16的維修中心就在台中，中台灣是推動國防改革、守護台灣領空，建構國防產業供應鏈的關鍵基地。

她說，台灣離岸風電的風場，有7成在彰化外海，帶動超過新台幣7000億元的投資。中台灣是打進國際綠能供應鏈的關鍵聚落所在。中台灣是打造「淨零碳排國家隊」的關鍵據點。半導體產業已延伸到台中跟苗栗，不只台積電規劃要在中科園區設新廠，也有晶圓跟封測大廠紛紛進駐苗栗。這代表護國神山已逐漸茁壯成護國群山，苗栗就是承先啟後的關鍵靠山。

她說，機械產業現在已經是台灣的第三個兆元產業，最重要的產業聚落，就在中台灣。中台灣，更是世界級智慧製造、智慧機械的關鍵樞紐所在。

蔡英文指出，中台灣有好的發展條件，有好的產業基礎；中央有好的藍圖、好的政策。但是還缺會做事的地方首長。過去4年許多中台灣鄉親都感到，地方建設停滯了、社會福利縮水了、年輕人口外流了。甚至，媒體的縣市首長的滿意度評比，現任的中台灣的首長，常常都落在後段班。

蔡英文說，這一次民進黨要翻轉中台灣。今年年初，中二選區的立委補選，林靜儀就告訴大家，只要團結、集結最大的力量，翻轉中台灣，沒有不可能。

蔡英文指出，民進黨在台中、彰化、南投、苗栗，推出最強人選。蔡其昌要用「愛家鄉的行動力」，號召所有「行動派」，讓台中動起來。黃秀芳要用「護家鄉的協調力」，讓風光大縣風光再現。蔡培慧要用「挺家鄉的執行力」，帶動南投的升級轉型。徐定禎要用「顧家鄉的治理能力」，創造苗栗歷史上第一次的政黨輪替。

蔡英文說，這4位有願景、會做事的參選人，就是今年要翻轉中台灣的戰將。中央的好政策、好成績，需要地方一起拚，剩下52天要翻轉中台灣，自信顧台灣。讓中央地方攜手合作，顧好台灣產業、照顧人民福利、加速地方建設。

她說，拜託大家集結最大力量，選對人、會做事，讓蔡其昌、黃秀芳、蔡培慧、徐定禎，翻轉中台灣4縣市。（編輯：林興盟）1111005