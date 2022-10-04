蔡總統：長照預算史上最高 展現照顧長輩決心

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（中央社記者溫貴香台北4日電）總統蔡英文今天透過臉書貼文祝賀重陽節表示，長照2.0是她念茲在茲的重點工作。長照預算從她剛上任時1年46億，到今年607億，明年達到649億，來到史上最高，這就是照顧長輩的決心。

總統上午在臉書發文表示，她還沒當上總統，台灣就已經面臨少子化與人口老化的挑戰，身旁很多年輕世代，每天除了工作壓力外，照顧長輩的負擔和養小孩的壓力也一樣沉重，這也是政府一直努力想要幫忙分擔的目標。

她說，不只0到6歲國家一起養，長照2.0更是她念茲在茲的重點工作。長照預算從她剛上任時，1年46億，到今年607億，明年達到649億，來到史上最高，這就是照顧長輩的決心。

總統說，擔任總統不但要保衛國土，也要守護長輩。持續增加長照服務據點，從700多個增加到1萬1000多個，服務照顧的長輩，也從1年10多萬人，增加到40多萬人。這樣的成果，就是希望讓長輩出門的距離能夠近一點，讓大家更願意出門。

總統說，還有更需要關心的是需要照護輔具的長輩。這個政策廣受好評，她認為減輕經濟負擔，讓長輩更有機會維持行動能力，更是維持健康的關鍵因素。

她進一步說，持續擴大居家服務，讓居服員在特定時間，到長輩家中，協助進食沐浴，也陪長輩說說話，對許多獨居長輩來說，是生活當中重要的陪伴及協助。

總統也向年輕人喊話表示，國家在長照2.0上面的努力，不只是照顧你我的長輩，也是照顧大家的未來。她感謝大家一起支持長照2.0，讓長輩更幸福，讓年輕人安心打拚，這樣的台灣很棒。

副總統賴清德也在臉書發文表示，藉由重陽節這個機會，關心長輩的日常生活，也陪伴他們一起吃個飯、聊聊天。

他說，近年來台灣社會面臨人口老化的問題，為了提供長者更好的照顧服務。政府會更加努力，讓有需要的長輩，都能享有基本的照顧服務，也要替年輕人減輕照顧負擔，建立付得起、用得上的人性長照服務體系，讓台灣成為適合銀髮族長輩居住的好地方，每位長輩都能開心、健康的創造樂齡生活。（編輯：翟思嘉）1111004