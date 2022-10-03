快刷存摺 蔡總統提醒：育兒津貼已陸續入帳

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（中央社記者葉素萍台北3日電）總統蔡英文今天說，家裡有小小孩的爸爸媽媽們，這幾天如果有刷存摺，可以看到，政府發放的5000元育兒津貼，已經陸續入帳了。她說，「這是政府給爸爸媽媽的支持，更是執政團隊對爸爸媽媽的承諾」。

蔡總統透過臉書指出，養小孩，不是只有經濟上的壓力。從小孩出生那刻起，許多爸爸媽媽就會有數不盡的擔憂，擔心小孩吃的好不好，學習環境好不好，或是出門上班前，煩惱誰可以幫忙帶小孩，或下班時來不來得及去接送小孩。

她說，爸爸媽媽的擔憂可能沒有停止的一天。不過，政府可以做到的就是給爸爸媽媽多一分支持，多分擔一些擔憂。

蔡總統說，從她上任以來，政府希望減輕年輕人的負擔，育兒津貼已經翻倍成長。現在，第一胎5000元、第二胎6000元、第三胎以上7000元。要讓年輕爸媽負擔少一點、甜蜜多一點。

她說，擴大公共化幼兒園3000班，今年也已提前達標。為了支持爸爸媽媽顧小孩、生小孩，還提高育嬰留職停薪，從6成薪調到8成薪；擴大不孕症補助10萬元，幫助渴望有小孩的夫妻，完成心願。

蔡總統表示，「零到6歲，國家跟你一起養」是執政團隊不變的決心及目標，政府一定會更努力，當爸爸媽媽的神隊友，她也希望中央地方共同努力，為下一代的孩子，留下一個可以快樂成長的台灣。（編輯：郭無患）1111003