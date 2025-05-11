傳盧秀燕罷免投票前表態選黨主席 黃國昌：不便評論

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（中央社記者陳俊華台北11日電）媒體報導，台中市長盧秀燕擬在罷免三階投票前表態參選國民黨主席。民眾黨主席黃國昌今天說，友黨事務不便過度評論，未來如何推動福國利民法案、防止政府違法濫權，是民眾對在野黨共同期待。

中時新聞網報導，檢調偵辦罷免綠委涉死亡連署案，羈押包括國民黨北市黨部主委黃呂錦茹在內等縣市操盤手，外界憂心國民黨恐有滅黨之危；盧秀燕不排除在罷免國民黨立委投票前，舉「全黨危急存亡」大旗，表態選黨主席。

今天是母親節，黃國昌與民眾黨發言人吳怡萱上午到萬華雙和市場發放康乃馨。黃國昌受訪時表示，盧秀燕在台中市政推展有目共睹，親民溫暖的形象也贏得「媽媽市長」稱號；盧秀燕是否有意角逐國民黨主席，是友黨事務，不便做太多過度評論。

黃國昌說，未來基本方向上，在野黨如何在國會推動福國利民法案、防止賴清德政府違法濫權，相信是多數台灣民眾對在野黨的共同期待。

立法院會9日三讀通過紀念日及節日實施條例，新增4天國定假日，勞動節也改為全國放假後，國民黨立委牛煦庭等人將提案修正勞基法，讓在職滿3個月的勞工即可享有3天特休。

黃國昌表示，台灣勞工的工時過長是不爭的事實，從2016年到現在民進黨政府聲稱要降低工時，但數據上是徹底打臉；執政黨擺爛、對不起勞工，在野黨推動增加國定假日，是對勞工期待的正面回覆。國民黨立委提出增特休假、民眾黨希望強化家庭照護假，等紀念日及節日實施條例正式上路後，再看具體情況進一步研商，這樣比較理性。

談及2026年地方選舉，黃國昌指出，目前民眾黨在台北市有4名優秀市議員，希望2026年都能繼續留在台北市議會；吳怡萱上次在中正萬華以非常小的差距，不幸沒進市議會，希望2026年可以把吳怡萱送進市議會，民眾黨在松山信義市議員提名也不會缺席。

吳怡萱說，從上次選舉結束後，就一直深耕中正萬華，舉辦法律諮詢服務、親子公益活動，跟地方接觸從未間斷，在特別日子更要感謝母親。

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至於是否會聲援罷免民進黨立委吳沛憶團體，黃國昌表示，掃除綠衛兵是公民團體發起的活動，本質上跟民進黨發起的大罷免不同。吳沛憶作為執政黨打手、捍衛黨意的急先鋒，在公共事務討論上用不堪入耳言詞羞辱在野黨立委，「這都不是適格的立委該有的表現」。

另外，時代力量前黨主席陳椒華宣布退出時力，媒體關注是否可能加入民眾黨。黃國昌說，他與陳椒華保持良性互動，尊重陳椒華的決定，陳椒華回到公民社會對執政黨政策進行理性、嚴格監督，對台灣社會有很大助益，作為陳椒華長期的朋友，會保持善意互動。（編輯：張良知）1140511