德國國會友台小組會晤黃偉哲 參訪南科及安平古堡

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德國國會友台小組5日參訪台南，走訪台南科學園區及安平古堡等處。台南市府表示，訪團對台南廟宇文化及籤詩特別有興趣，也希望有機會多看看不同廟宇建築。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月5日

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（中央社記者張榮祥台南5日電）德國國會友台小組今天會晤台南市長黃偉哲，且走訪台南科學園區及安平古堡等，並步行安平老街窄巷，體驗安平「劍獅文化」。

台南市政府今晚發布新聞稿指出，德國國會友台小組由主席威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯：魏爾胥）率領跨越朝野各黨5名友台小組副主席來台訪問，拜會總統蔡英文等高層政要後，今天參訪台南。

這是威爾許第5次訪台，也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，德國第一個正式訪台的官方訪問團。訪問團除台北拜會行程外，更南下和黃偉哲會晤，參訪南科及安平古堡等。

市府表示，訪問團對台南廟宇文化及籤詩特別有興趣，希望有機會多看看不同的廟宇建築。

黃偉哲則期望透過台德經貿、外交及文化交流，深化雙邊關係。黃偉哲說，台南擁有南科、沙崙等科技聚落，也以文化、觀光、美食聞名；台南2024年即將迎來建城400年，他邀請外賓屆時再訪台南，多體驗台南的魅力。（編輯：陳仁華）1111005