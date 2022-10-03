德國慶酒會 駐台代表：有信心雙邊互動超過以往層級

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）德國在台協會今天舉辦國慶酒會，處長許佑格（Jörg Polster）指出，若無法守護和平，人類將面臨災難性後果，德台應站在一起相互扶持；他有信心，未來雙邊關係會有更多成長空間，且「超過以往我們互動的層級」。

外交部長吳釗燮致詞時表示，去年台德貿易首次突破200億美元歷史新高，且長榮航空11月將開航台北－慕尼黑航線，他要感謝德國國會友台小組在中國軍演後訪台，展現對台堅定不移支持，在得知德國啤酒節因疫情停辦2年後，今年將恢復舉行，亦期待未來能親身參與這場盛會。

正在台灣的德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯：魏爾胥）訪團今晚也出席酒會。威爾許表示，此次來訪的6位德國國會團員皆屬不同政黨，其中包括他有3人與德國統一歷史深刻相關，有人曾參與抗議活動促使東德倒台，有人是從西德搬到東德從政，他在此紀念德國統一之際，預祝台灣雙十國慶快樂。

德國在台協會表示，因應今年歐洲爆發俄烏戰爭，台海緊張局勢也升高，今年在台北的德國國慶晚會主題特別訂為「世界需要和平」，盼在德國與台灣等民主價值夥伴共同努力與合作下，世界在明年能變得更和平，衝突得以停歇。

身為「台灣女婿」的德國在台協會處長許佑格表示，這是他上任一年多來，首度舉辦德國國慶酒會，台德除了雙邊貿易成長，目前也有2500位台灣留學生在德國深造，他對於這個數字感到很驕傲。

許佑格指出，重啟邊境措施促進台德個人層面交流，首先是雙邊國會交流，今年夏天有許多位台灣立委訪德，此刻也有德國國會議員團訪問台灣，雙邊交流重新開始、來得正是時候。

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許佑格亦警示，有迫在眉睫的「烏雲飄過來」，歐洲正面臨幾十年未見的軍事對抗，若無法守護和平，人類將遭受災難性後果；台灣在8月的軍演之後也密切關注此事，「有個發展已開始，我們無法預見將帶來什麼後果」。

有鑑於此，許佑格重申，在這個情況下，我們要站在一起並互相扶持，面對這種種挑戰，同時把握未來機會；我們有信心展望未來雙邊關係會有更多成長空間，並且超過以往我們互動的層級。（編輯：林克倫）1111003