陳時中：扮演捍衛國家主權角色 讓世界看到台北

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民進黨台北市長參選人陳時中（中）競選總部成立大會1日在北平東路盛大舉行，陳時中登台宣講，向選民懇託支持。中央社記者裴禛攝 111年10月1日

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（中央社記者蕭博文台北1日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天在競選總部成立大會上表示，台北市是台灣首都、國家門面、國家主權重要象徵，他會擔起責任，扮演好捍衛國家主權的角色，讓全世界看到台北。

陳時中競選總部下午成立，地點在台北市中正區北平東路30-1號前廣場，現場座無虛席；民進黨主席、總統蔡英文，以及副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁等人輪番登台力挺。

陳時中致詞時表示，總統蔡英文的光榮執政從這開始，2020年也在這裡守護了本土政權，如今再次回到這裡成立競選總部，有信心一定能延續台灣價值的勝利光榮歷史，「要跟總統報告，我們一定會贏。」

陳時中說，他父親來自高雄，母親來自屏東，但他在台北出生、在台北成長、在台北成家立業，對這座城市有深厚的感情，所以義無反顧，「因為台北就是我的家，就是我的故鄉。」

他說，台北停滯太久這句話讓台北市長柯文哲很不高興，但當年他也對柯文哲充滿期待；但8年過了，內湖交通沒解決，柯文哲說沒救了；大巨蛋問題也沒解決，柯文哲說「干我屁事」，唯一讓市民記住的，只有長期與中央對抗與盤算自己。

陳時中說，台北市掌握最多的資源，擁有最好的公務員團隊，但無黨籍台北市長參選人黃珊珊擔任副市長後，天下雜誌施政滿意度民調，台北市連續3年最後一名，請問黃珊珊到底發生什麼事，「是柯文哲江郎才盡，而妳無力回天？」請問鄉親，一個無力回天的副市長，又怎能當好市長。

陳時中表示，國民黨長期認為，台北永遠是他們的，只要製造對立、煽動仇恨、操作討厭民進黨就會贏，所以人選、政策不重要，這次要用選票告訴國民黨，台北人在乎政策、候選人能力，操作藍綠對決的一貫伎倆已經沒用了。

陳時中向群眾保證，要讓台北成為與東京、首爾一樣的國際級大都市，要讓懷孕生產、兒童、青少年、長輩跟弱勢族群得到完善照顧，讓台北人的幸福變得真實可得，要把年輕人找回來、把年輕人留在台北，更要讓年輕人住得起台北。

陳時中表示，台北是台灣的首都、國家的門面，是國家主權的重要象徵，身為首都市長，必須能把台北帶向全世界，把全世界帶進台北。事實上，捍衛國家主權與自由民主的生活方式，是從人民到政府，從地方到中央，都不可逃避的責任。

陳時中說，只要首都台北堅持自由民主，自由民主就能保護台灣，他會擔起責任，扮演好捍衛國家主權的角色，讓全世界看到台北、看到台灣，讓全世界看到台北人對自由民主價值的堅持。

陳時中最後表示，他樂於傾聽，但不會隨波逐流；他樂於溝通，但不會人云亦云。他一直都是陳時中，之前是指揮官陳時中，未來會是大家的台北市長陳時中；面對所有的攻擊抹黑，他也會心痛，但他對台灣人有信心，對善良正義有信心，相信正直誠信終會戰勝污衊抹黑，相信堅持中道而行，終會迎向光明。（編輯：郭諭儒）1111001

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部1日下午在北平東路正式宣告成立，上千名支持者到場為陳時中加油，現場滿是人潮。中央社記者裴禛攝 111年10月1日

民進黨台北市長參選人陳時中（前右）1日下午在北平東路舉行競選總部成立大會，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前中）與競總主委、前副總統陳建仁（前左）皆到場站台，場面熱絡。中央社記者裴禛攝 111年10月1日

民進黨台北市長參選人陳時中（左）1日下午在北平東路舉行競選總部成立大會，行政院長蘇貞昌（右）到場站台，現場氣氛熱絡。中央社記者裴禛攝 111年10月1日