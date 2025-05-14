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首頁 / 政治

刑法三讀禁關說法官 綠：應擴大到不法請託與施壓

2025/5/14 16:19
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（中央社記者林敬殷台北14日電）立法院昨天三讀通過刑法部分條文修正案，增訂妨害司法公正罪，納入不法關說。民進黨團今天表示，藍白作賊心虛，不敢把不法施壓的樣態跟文字入法，修法只修一半；應該採取民進黨主張，不法關說應擴大到不法請託、施壓。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會。對於媒體詢問，藍白只敢針對關說開罰，卻把不法施壓拿掉，是否害怕先前衝北檢、北院被追究。

民進黨團幹事長吳思瑤說，海水退就知道誰沒穿褲子，妨礙司法公正，人人有責，民進黨團提出的修正版本，更全面、更嚴謹、更可行，除了限制不法關說，還擴及不法的請託、施壓，卻被藍白兩黨排除。

吳思瑤指出，藍白害怕什麼，不法施壓不就是發動民粹包圍北院、北檢，一再在立法院透過質詢，用政治力干預司法個案，一再拿預算的生殺大權，砍預算報復司法院跟法務部，這些都是公然施壓行為。

吳思瑤表示，藍白兩黨做賊心虛，不敢把不法施壓的樣態與文字入法，坐實了昨天修法是藍白為自己量身定做，修法只修一半，完全是雙標。

吳思瑤說，若真的要達到最嚴謹、最可行的妨害司法公正，就應該採取民進黨主張，不法關說應擴大到不法請託、施壓，主導修法的藍白立委，「假有法律人專業，事實上毫無法律人風骨」。

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吳思瑤表示，沒有程序正義，就沒有實質正義，民進黨團再次譴責立法院長韓國瑜不協商就表決，昨天到了表決到最後一刻，她4次向主席台抗議，藍白倉促、雜亂無章的黑箱喬條文，是未來留在歷史上的定位。

民進黨團書記長陳培瑜表示，談到妨害司法公正，大部分人只有注意衝北檢、北院，但包括國民黨立委徐巧芯問國安會是否被調查，國民黨立委謝龍介質詢法務部關於國民黨台南市黨部死亡連署案、國民黨立委王鴻薇問法務部黨員名冊與自身是否有關，及國民黨立委羅智強詢問其辦公室主任涉案，這些難道不是妨害司法公正，藍白共同提案把不法施壓拿掉，是為自己設立防火牆。（編輯：蘇志宗）1140514

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