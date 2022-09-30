台船：玉山艦成兩棲作戰新戰力 兼負外島運輸主力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「玉山軍艦」交艦典禮30日在台灣國際造船股份有限公司高雄港區舉行，玉山軍艦在交艦後升上國旗。中央社記者謝佳璋攝 111年9月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香高雄30日電）台船董事長鄭文隆今天在台船承建、海軍首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」的交艦典禮致詞表示，「玉山軍艦」將成為中華民國海軍新型兩棲作戰艦艇最新戰力，同時擔負南海及外島運輸主力。

「玉山軍艦」交艦典禮上午在台灣國際造船股份有限公司（簡稱台船）高雄港區舉行，由總統蔡英文主持，國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、退輔會主委馮世寬、國防部長邱國正、海軍司令梅家樹上將及中科院副院長徐炎廷陪同出席。

台船公司董事長鄭文隆致詞表示，船艦的設計，具有載運登陸戰車、登陸艇、直昇機、彈藥、物資，及執行醫療救援等功能，並具有匿蹤型外觀、電磁脈衝防護、智慧型調水系統等特殊性能，可以提供海軍離島物資運補及人員運輸。

他進一步說，因應天然災害時，也可以執行救災、臨時野戰醫院及國際人道救援；若是戰時，因配置有完整的防空與對海面自衛作戰能力，能長時間在外海獨立執行兩棲作戰，執行增援、應援及歸復離島作戰任務並擔任海上機動野戰醫院。

他表示，台船公司對於能夠承造海軍新型兩棲船塢運輸艦深感榮幸，「玉山軍艦」將成為中華民國海軍新型兩棲作戰艦艇最新戰力，同時擔負南海及外島運輸主力。

台船公司表示，除了「玉山軍艦」外，還有5艘LCM登陸小艇，置於典禮台的右側，這5艘小艇採用5383全鋁合金材質製作而成，有別於傳統平底型而採V型底設計，於滿載時船速高於21節，油耗、船速皆優於海軍的需求規範。

台船指出，LCM主要的功能為戰時登陸搶灘，承平時期則可以支援離島軍需品及民生物資運補，其艇內甲板空間，可裝下2輛悍馬車或是1輛15噸輪車。這5艘小艇其中4艘將置於「玉山軍艦」塢槽中，1艘供岸置備用。

海軍司令部發布新聞稿表示，「國艦國造」政策，在總統蔡英文全力支持與指導下，已有相當顯著成效，過去1年，無論是潛艦安放龍骨、高效能後續艦艇陸續下水及交艦、布雷大隊第一、二布雷艇中隊成軍，以及今天的玉山軍艦交艦，在在展現海軍矢志捍衛台海安全的決心，同時也達到政府「提升國軍戰力」、「強化研發能量」與「帶動產業發展」的整體目標。

海軍司令部表示，海軍「玉山軍艦」歷經裝備檢整測試、人員訓練、海上試俥及專案整備等階段，民國111年4月1日編裝生效，隸屬海軍一五一艦隊，編號LPD- 1401，艦名「玉山」（YUSHAN），具備外（離）島運補及人員運輸、天然災害救援、臨時野戰醫院設立及國際人道救援等能量，戰時可依令遂行外（離）島增（應）援作戰。

海軍司令部強調，此案為「國艦國造」重要建案，未來將如期完成戰備，納入海軍兵力運用，捍衛海疆安全。（編輯：翟思嘉）1110930