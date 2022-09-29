萬噸級玉山艦30日交艦 可執行作戰及救災任務
2022/9/29 15:43（9/29 16:34 更新）
台船承建、海軍首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」9月30日舉行交艦典禮。圖為玉山艦去年4月在台船公司高雄港區下水。（中央社檔案照片）
（中央社記者游凱翔台北29日電）台船承建、海軍首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」明天舉行交艦典禮，總統蔡英文將親自主持。軍方人士今天表示，可執行救災、作戰任務的玉山艦，配備4座8聯裝、共32枚海劍二防空飛彈，具備相當防空戰力。
海軍「新型兩棲船塢運輸艦」原型艦去年4月在台船公司造船塢舉行命名暨下水典禮，以台灣最高峰為意象命名「玉山艦（YU SHAN）」，舷號LPD-1401；玉山艦下水後經過靜態碼頭測試、海上測試後已達軍方標準，明天將在高雄舉行交艦典禮，由蔡總統主持。
玉山軍艦原本規劃配備2座8聯裝、共16枚海劍二防空飛彈，但軍方人士今天證實，玉山艦配備4座8聯裝、共32枚海劍二，防空火力相當完整。
玉山艦全長153公尺、寬23公尺、滿載1萬600噸，平時提供海軍離島物資運補、人員運送，發生災害時可執行救災，成為海上臨時野戰醫院或進行國際人道救援；戰時則編入兩棲特遣部隊執行兩棲作戰任務，執行增援、應援及外離島歸復作戰。
玉山艦配備4座海劍二防空飛彈系統、1座MK-75 76mm快砲、2座MK-15方陣快砲，甲板可停放2架直升機，並裝載LCU及LCM兩棲登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車等載具，搭載乘員673名官兵。
天劍二型飛彈為國家中山科學研究院自行研製生產，除配掛戰機的空射型劍二，中科院也衍生研製陸射型及艦射型，其中艦射型就是「海劍二」系統，可供垂直發射、發射箱斜射方式，部署在大型軍艦上，射後可快速轉向以攔截敵方來犯目標，是海軍重要防空武器，據傳最大射程可達30公里。（編輯：郭無患）1110929
（中央社製圖）
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