海巡600噸級旗津艦投入維權任務 八里艦預留平戰轉換管線

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海巡署第5艘600噸級安平級巡防艦CG606，8日由高雄市長陳其邁命名「八里艦」，以水上浮塢方式展現下水磅礡氣勢。中央社記者洪學廣攝 111年4月8日

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）海巡署第4艘600噸級安平級巡防艦「旗津艦」和第5艘同型艦CG606「八里艦」今天交船命名，市長陳其邁表示，國艦國造政策10年將建141艘艦艇，也促進高雄造船業升級。

國艦國造再進一哩，海洋委員會海巡署艦隊分署上午10時在旗津中信高鼎廠舉行「安平級巡防艦（600噸級）第4艘－旗津艦交船、第5艘－CG606下水命名暨100噸級巡防艇第2艘－10088艇交船聯合典禮」，高雄市長陳其邁、海委會主任委員李仲威及中信造船股份有限公司董事長韓碧祥等人出席，並由南部機動海巡隊長及新竹海巡隊長代表受贈船模，陳其邁也為「八里艦」命名揭牌。

陳其邁致詞表示，總統蔡英文上任後啟動國艦國造政策，自民國107年到116年這10年間將建造141艘艦艇，總噸位超過3萬3000噸。造船產業可說是高雄市「護市神山」，不僅創造許多就業機會，也在落實國艦國造政策，促進高雄造船產業升級。

海巡署南部分署新聞稿說明，安平級巡防艦CG606「八里艦」在這次典禮以水上浮塢方式展現下水磅礡氣勢，船艦是以海軍沱江艦藍圖為基礎改良，蒲福風力耐受級數達9級，最快航速高達44節以上，並增設最大射程達120米高壓水砲。

此外，配合海巡任務需要，八里艦還搭載專利設計自動扶正艇，快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務。武器系統配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門（2管）20機砲遙控槍塔，且預留平戰轉換管線等裝備，有效捍衛海疆，肩負守護藍色國土重責大任。

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「旗津艦」交船後，接艦人員也已完成各式航儀設備及航海操船訓練，接續實施戰系裝備教育訓練，通過各項測考後，將投入南部地區機動海巡隊行列，執行護漁及維權任務；同型船CG606「八里艦」未來則將配置在北部地區機動海巡隊，執行北方海域巡弋任務。

新造100噸級巡防艇第2艘－10088艇則是配合海巡任務需要進行設計改良，船長達40公尺，比舊型100噸艇更長、更大，採用硬稜泌船型，大幅提升耐浪性；左、右舷外板包覆大型防撞碰墊，強化巡防艇登檢強靠衝擊，未來將配置在新竹海巡隊，強力取締越界作業中國漁船，堅守國境安全第一道防線。（編輯：黃世雅）1110408

海巡署第5艘600噸級安平級巡防艦CG606，8日由高雄市長陳其邁（右）命名「八里艦」揭牌，未來將投入北部地區機動海巡隊行列。中央社記者洪學廣攝 111年4月8日