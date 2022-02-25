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成大船艦試驗水槽動土 總統：國艦國造進步動力

2022/2/25 13:16（2/25 13:21 更新）
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總統蔡英文（右3）25日出席成功大學高性能國家級船艦試驗水槽動土典禮，蔡總統表示，水槽完工後將可強化船艦測試能量，成為國艦國造最大動力。中央社記者張榮祥台南攝 111年2月25日
總統蔡英文（右3）25日出席成功大學高性能國家級船艦試驗水槽動土典禮，蔡總統表示，水槽完工後將可強化船艦測試能量，成為國艦國造最大動力。中央社記者張榮祥台南攝 111年2月25日
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（中央社記者張榮祥台南25日電）總統蔡英文今天出席成功大學「國家級船艦試驗水槽」動土典禮，蔡總統表示，國艦國造是台灣國防自主重要的一環，水槽完工後將可強化船艦測試能量，成為國艦國造最大動力。

蔡總統指出，國艦國造是台灣國防自主重要的一環，國防自主是展現台灣自我防衛決心的關鍵所在，成大水槽動土，不僅是台灣造船產業重要時刻，未來也會成為國艦國造進步的最大動力。

蔡總統表示，造船業是台灣重要的傳統產業，台灣近幾年來積極推動提升海事工程量能及國艦國造政策，希望用國家力量為產業注入新的活力，培養台灣人才，強化競爭力。

蔡總統說，台灣造船業新建廠房，增加就業機會，一艘艘下水成軍的艦艇為守護國家再添力量，訂單和機會也讓國內造船業更願意投入人力資源，以研發各種海洋能源產業所需船隻，為產業帶來新的榮景。

蔡總統表示，成大水槽動土，最重要意義是讓船艦試驗能量再強化，性能測試更快速，過去國內船艦性能測試因水槽長度和速度不足，多委託國外，時間冗長，花費也多，成大水槽完成後將可強化船艦試驗能量，設計測試修改上，也能快速掌握及節省造船時間。

成大發布新聞稿指出，「國家級船艦試驗水槽」由成大、海軍造船發展中心、台灣國際造船公司共同建置；目前成大拖航水槽長165公尺、深4公尺、寬8公尺，是台灣第1大、世界大學前5大的船模實驗水槽，這次延伸工程將擴展成大拖航水槽達長285公尺、深5.5公尺、寬8公尺，逼近大學船模實驗水槽世界最長的規模，晉身世界第2大的大學船模拖航實驗水槽。

國防部海軍造船發展中心與台灣國際造船公司評估，成大水槽完工後，可獨力承擔台灣後續30年軍艦戰力布局規劃的研發試驗重任。（編輯：謝雅竹）1110225

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